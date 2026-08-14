Small Axe FIFA
Nieuws

2K onthult “ambitieus” nieuwe ontwikkelaar bestaande uit EA FIFA talent

Joey Hasselbach

Previous Article
Art director Halo Combat Evolved noemt remake "verdomd lelijk"
Next Article
Gamesom en Wolverine komen eraan en meer in nieuwsoverzicht 33
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Widget Title
Assassin's Creed Black Flag Resynched review
Review: Assassin’s Creed Black Flag Resynced –
Review: Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Nintendo Switch 2 Edition – De ultieme versie van de game!
Monopoly Star Wars vs Heroes
Review: Monopoly Star Wars Heroes vs Villains
UFC 6 Review
Review: UFC 6 – Is dit de G.O.A.T. of slaat het mis?
Gamingnation

Gamingnation 2024 | Privacybeleid | Vacatures | Contact |