2K onthult “ambitieus” nieuwe ontwikkelaar bestaande uit EA FIFA talent

2K heeft een ambitieuze nieuwe sportstudio aangekondigd, geleid door veteranen van EA Sports FIFA, die volgens het bedrijf werkt aan hun “volgende blockbuster sportfranchise”.

Small Axe Studio is een AAA-ontwikkelingsstudio die voortkomt uit 2K’s verkennende Sports Lab-project, dat in 2023 werd opgericht, zo meldt het bedrijf in een persbericht.

Opvallend is dat de nieuwe ontwikkelaar gevestigd is in Vancouver, waar EA zijn FC-games (voorheen FIFA) ontwikkelt, en dat het team vol zit met voormalige EA Sports-veteranen.

De studio wordt geleid door uitvoerend producent Aaron McHardy, die eerder meer dan 15 jaar dezelfde rol vervulde voor het FIFA-team van EA Sports, tot 2021. De designchef van Small Axe is een andere EA-veteraan, Gary Peterson, die aan FIFA-titels werkte vanaf FIFA 06.

Andere EA Sports-veteranen met 20 jaar ervaring bij Small Axe zijn operationeel directeur Tom Pan, technisch leider Mike Thompson en technisch art director John Cruz.

Volgens een aankondiging wil 2K dat Small Axe zijn ervaring gebruikt om “de toekomst van sportvideogames opnieuw te definiëren”.

Hoewel er geen specifieke sport wordt genoemd in de aankondiging, is het wellicht opvallend dat het logo van de studio de vorm heeft van een voetbalclubembleem op een sportshirt.

In een LinkedIn-bericht zei uitvoerend producent McHardy: “Deze studio bestaat om de meest gewaagde uitdagingen in de industrie aan te gaan, en onze naam weerspiegelt dat: met visie, ambitie en focus kan een kleine bijl een grote boom vellen.”

In 2023 scheidde EA zich af van FIFA, hun partner van bijna 30 jaar, waarbij FIFA 23 de laatste EA Sports-game was met het FIFA-logo, voordat het werd hernoemd naar EA Sports FC.

FIFA heeft al lang aangegeven dat het van plan is om aan eigen games te blijven werken en heeft de afgelopen jaren samengewerkt aan mobiele titels en Football Manager, maar tot nu toe nog geen AAA-game voor consoles uitgebracht.

Toen hem in 2021 werd gevraagd of 2K, gezien zijn sterke geschiedenis met sportgames onder het merk 2K Sports, interesse zou hebben in de FIFA-licentie, bleef 2K-baas Strauss Zelnick terughoudend.

Het lijkt nu dus echter een kwestie van tijd dat 2K Games hun FIFA-game gaat onthullen. Of zullen ook zij het proberen zonder de officiële licentie?