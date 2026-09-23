Er werken nog maar 20 medewerkers bij Halo Studios

Volgens de laatste geruchten werken er op dit moment nog maar 20 medewerkers bij Halo Studios. Dit komt doordat Xbox weer een nieuwe ronde van ontslagen heeft doorgevoerd en wat studio’s heeft samengevoegd.

Halo Studios is het hardst getroffen bij de ontslagronde en dat was ook al op te maken in de statement van het bedrijf. Daar werd de studio namelijk expliciet genoemd, naast “andere first party studio’s”. Daarnaast liet Xbox weten dat Halo voortaan door “een nieuw team” van Activision zou worden gemaakt.

Hoewel Halo Studios in zekere mate zal blijven bestaan, heeft Activision de leiding overgenomen en naar verluidt is het resterende personeelsbestand van de studio zeer klein.

Halo Studios is nog maar een fractie van wat het ooit was

De bewering dat er nog maar 20 medewerkers over zijn bij Halo Studios is afkomstig van professioneel gamer aPureGangster, geciteerd door Technical Halo, die zegt dat de informatie afkomstig is van “een zeer, zeer betrouwbare bron”.

Hoewel deze cijfers niet geverifieerd kunnen worden, komen ze wel enigszins overeen met wat Microsoft publiekelijk heeft verklaard en wat anderen hebben gemeld. Zo stelde Jez Corden van Windows Central dat Halo Studio “te maken heeft met honderden ontslagen”.

Het kan even duren voordat er precieze cijfers bekend zijn, maar veel voormalige medewerkers hebben via LinkedIn hun vertrek aangekondigd, waaronder een directeur die werd gepromoveerd en de volgende dag alweer werd ontslagen.

Veel van degenen die afscheid nemen van de Halo-franchise hebben decennialang deel uitgemaakt van de reis, teruggaand tot het hoogtepunt van Halo’s succes, hoewel dat alweer een tijd geleden lijkt.

Sommige van de meest recente titels, waaronder Halo: Campaign Evolved van dit jaar, waarmee Master Chief voor het eerst naar PlayStation kwam, en Halo Infinite uit 2021, behaalden niet hetzelfde niveau van recensies van critici en spelers als eerdere titels.

Denken jullie dat Activision het tij bij Halo nog kan keren? Of vinden jullie dat Halo Studios/ 343 Industries niet genoeg kansen heeft gekregen? Laat het ons weten in de reacties!