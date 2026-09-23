State of Decay 3 ontwikkelaar Undead Labs wordt onafhankelijk

State of Decay 3 ontwikkelaar Undead Labs werd door de vorige bezuinigingsronde onafhankelijk en inmiddels is deze seperatie van Xbox afgerond.

Dit betekent dat het bedrijf voor het eerst sinds 2018 als een onafhankelijk bedrijf verder gaat. In hun aankondiging bevestigde Undead Labs dat de ontwikkeling van State of Decay 3 “actief doorgaat”. De game bevindt zich momenteel in de alphafase en er wordt hard gewerkt om de gesloten bèta tegen het einde van het jaar af te ronden.

Ze zijn ook nog steeds van plan de game in 2027 uit te brengen voor pc, PlayStation, Xbox en Xbox Game Pass.

“Onafhankelijkheid brengt ons dichter bij onze community en stelt ons in staat ons te concentreren op wat het belangrijkst is: de beste games maken die we kunnen en de voortdurende steun verdienen van de mensen die ervoor kiezen hun tijd met ons door te brengen”, aldus Philip Holt, studiohoofd van Undead Labs, in een verklaring.

“State of Decay bestaat omdat miljoenen spelers die keuze door de jaren heen hebben gemaakt, en we doen er alles aan om hun vertrouwen te eren.”

Holt vervolgde dat de studio “enorm dankbaar” is voor de langdurige relatie met Xbox. Hij zei: “Microsoft is vanaf het allereerste begin onderdeel geweest van het State of Decay-verhaal, en we zijn trots op alles wat we samen hebben bereikt.”

Wat betreft toekomstige updates over State of Decay 3, zegt Undead Labs dat toekomstige plannen “op een later tijdstip zullen worden gedeeld”.