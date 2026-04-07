State of Decay 3 kreeg eerste trailer nog voor echte ontwikkeling begon

Na jaren van stilte rondom State of Decay 3 begint er langzaam meer duidelijkheid te ontstaan over de ontwikkeling van de game. Onlangs werd bevestigd dat er in mei een “Alpha Playtest” plaatsvindt, maar opvallender is de onthulling dat de game bij de eerste aankondiging in 2020 nog nauwelijks bestond.



Tijdens een interview met Sunny Games gaf Philip Holt, hoofd van ontwikkelaar Undead Labs, meer inzicht in de vroege fase van het project. Volgens Holt was er op het moment van de eerste trailer simpelweg nog geen game in ontwikkeling. “There really wasn’t a game or game team when we were working on that trailer, like, it was so early,” aldus Holt.

De trailer, die destijds indruk maakte met zijn sfeer en mysterieuze toon, bleek vooral een conceptueel idee te zijn. “The game was in a Word document,” legt Holt uit. Het beeldmateriaal werd volledig vooraf gerenderd door studio Blur en diende vooral om een richting en visie te schetsen voor wat de game mogelijk zou kunnen worden.

Sindsdien is er veel veranderd. Nu er daadwerkelijk een team is opgebouwd en de ontwikkeling in volle gang is, worden sommige ideeën uit de oorspronkelijke trailer behouden, terwijl andere zijn geschrapt. Een opvallend voorbeeld zijn de geïnfecteerde dieren die in de trailer te zien waren. Deze zullen uiteindelijk niet in de game voorkomen.

Na een lange periode van beperkte communicatie lijkt State of Decay 3 nu stap voor stap concreter te worden. Met de aankomende Alpha Playtest in mei krijgen spelers mogelijk voor het eerst een echte indruk van wat ze kunnen verwachten van deze langverwachte survivalgame.