Pillars of Eternity krijgt grote update met turn-based modus

Ontwikkelaar Obsidian Entertainment heeft een nieuwe update uitgebracht voor Pillars of Eternity. Met patch 3.9.3.88783 wordt een langverwachte feature toegevoegd: een volledig speelbare turn-based modus.



Nieuwe manier om Pillars of Eternity te spelen

Met deze update kunnen spelers het originele avontuur opnieuw beleven, maar dit keer met gevechten die volledig zijn aangepast naar een turn-based systeem. Waar de game voorheen draaide om real-time combat met pauze, biedt de nieuwe modus meer ruimte voor strategische keuzes en een rustiger tempo.

Spelers kunnen zelf kiezen hoe ze willen spelen. De turn-based modus is beschikbaar bij het starten van een nieuwe game, maar kan ook tijdens het spelen worden in- of uitgeschakeld via de instellingen of de interface.

Snellere en dodelijkere gevechten

De nieuwe modus brengt niet alleen een ander tempo, maar ook aangepaste mechanics. Zo worden beurten bepaald door de snelheid van personages, waardoor snellere personages vaker kunnen handelen dan langzamere. Daarnaast is de schade in gevechten verhoogd, wat zorgt voor kortere en intensere encounters.

Ook zijn bepaalde acties, zoals het wisselen van wapens of het gebruiken van potions, omgezet naar zogenaamde “free actions”. Deze kunnen beperkt per beurt worden gebruikt, wat spelers dwingt om bewuster keuzes te maken.

Verbeteringen en bugfixes

Naast de nieuwe gameplaymodus bevat de update ook diverse verbeteringen en bugfixes. Denk aan aanpassingen in combat mechanics, verbeterde interface-opties en optimalisaties voor animaties en geluid. Ook zijn er problemen opgelost met abilities, status-effecten en de gebruikersinterface.

Blik op de toekomst

Volgens Obsidian is de turn-based modus een grote toevoeging, en hoewel de belangrijkste problemen uit de beta zijn aangepakt, kunnen er nog verbeteringen volgen. De ontwikkelaar geeft aan voorlopig updates te blijven uitbrengen op basis van feedback van spelers.

Met deze update krijgt Pillars of Eternity een frisse speelstijl, wat zowel nieuwe spelers als terugkerende fans een goede reden geeft om opnieuw in de wereld van Eora te duiken.