Nathan Drake gespot in horrorgame 28 Floors: Outbreak

Oplettende PlayStation-eigenaren hebben deze week Nathan Drake gespot in een game waar je hem eigenlijk niet zou verwachten.

In de PlayStation Store was namelijk de horrorgame 28 Floors: Outbreak te vinden en de game viel voornamelijk op door diens hoofdpersonage, want dat was gewoon een één-op-één kopie van Nathan Drake uit de Uncharted serie.

Na aanleiding van online discussies op sociale media lijkt de ontwikkelaar de kritiek te hebben opgemerkt en het gezicht van het personage te hebben aangepast, waarbij alle sporen van Nathan Drake zijn verwijderd. Helaas zullen we dus voorlopig geen nieuwe game met Nathan Drake gaan zien.

Enkele dagen geleden begonnen gebruikers op Reddit en andere sociale media afbeeldingen te delen van iets dat sterk leek op Nathan Drake in een gloednieuwe game. De game, genaamd ’28 Floors: Outbreak’, zal naar verwachting in 2027 worden uitgebracht door Witenovastudio. Het is een first-person horrorgame met survival-elementen, en het grappige is dat de screenshots er behoorlijk goed uitzien.

Wat echter ieders aandacht trok, waren niet zozeer de veelbelovende screenshots, maar het feit dat het hoofdpersonage een regelrechte kopie was van Nathan Drake uit Uncharted, wat een gewaagde zet is voor een PlayStation-platform.

Als je nu naar de pagina van de game in de PlayStation Store gaat, zul je zien dat het personage al is aangepast.

Dit is overigens niet de eerste keer dat Witenovastudio opduikt in de PlayStation Store. De uitgever wordt vaak geassocieerd met rip-off titels, goedkope games en content met veel gegenereerde AI. Sony heeft in het verleden al eens games van de ontwikkelaar uit de store verwijderd, en het is vrijwel zeker dat 28 Floors: Outbreak niet zal lijken op de content die in de store te zien is wanneer (als) de game ooit uitkomt.