Ontwikkeling Star Wars Eclipse verloopt erg traag

Star Wars: Eclipse werd tijdens de Game Awards van 2021 aangekondigd, maar sindsdien horen we mondjesmaat van de game van Quantic Dream.

De laatste officiële update was dat er naast andere projecten nog steeds aan de game werd gewerkt. Er werd alleen gezegd dat ze “graag in de toekomst meer met jullie zouden delen”.

Na maanden en talloze gesprekken is er eindelijk een update over de stand van zaken met zowel de game als de ontwikkelaar.

Zoals eerder vermeld tijdens de laatste aflevering van Insider Gaming Weekly, verloopt de ontwikkeling van Star Wars Eclipse “erg traag”. Een bron gaf zelfs aan dat het team “al maanden nauwelijks vooruitgang boekt”. Een groot deel van de game is weliswaar voltooid, maar de resterende werkzaamheden verlopen volgens bronnen niet al te best.

“De game zal naar verwachting nog jaren op zich laten wachten”, aldus een bron van Insider Gaming in december. Toen er werd doorgevraagd wat er gedaan kon worden om de release te versnellen, zei dezelfde bron dat er gesprekken waren geweest over het uitbreiden van het ontwikkelteam, maar dat NetEase op dat moment niet wilde investeren totdat ze hun lange termijnplannen hadden bepaald.

Zowel NetEase als Quantic Dream zijn sterk afhankelijk van Spellcasters Chronicles, dat in februari in Early Access is uitgebracht, om inkomsten te genereren die vervolgens in de ontwikkeling van Eclipse kunnen worden geïnvesteerd.

“In dit stadium wordt de langetermijnprognose minder bepaald door creatieve mogelijkheden en meer door financiële haalbaarheid. Mocht Spellcasters commercieel falen, dan zal NetEase naar verwachting zijn betrokkenheid bij de studio heroverwegen en mogelijk besluiten om verdere investeringen stop te zetten.”

Het lijkt er dus op dat de toekomst van Star Wars Eclipse niet bepaald zeker lijkt te zijn. Hopen jullie dat de game ooit nog uit gaat komen of verwachten jullie hetzelfde lot als Star Wars 1313?