Avowed komt naar PlayStation 5

De actie-RPG Avowed, van Obsidian Entertainment, verschijnt op 17 februari 2026 voor de PlayStation 5. Daarnaast zal er ten ere van de eerste verjaardag van de game een contentupdate komen.

De game verscheen vorig jaar al voor de PC en Xbox-consoles en werd door critici bestempeld als een van de beste RPG’s van Microsoft. Op 17 februari kunnen PlayStation 5-eigenaren dus aan de slag met de game en die kunnen een nog completere versie verwachten. Immers is deze versie al voorzien van alle updates die de andere versie hebben gekregen.

Spelers die Avowed op de PC of Xbox Series S/ X spelen, kunnen op 17 februari ook een update voor hun game verwachten. Die brengt onder andere nieuwe rassen, wapensoorten, een fotomodus en New Game+ naar de game.