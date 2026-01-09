Deze week in GTA Online: Gratis Hands On Car Wash, bonussen voor Money Fronts en HSW Races, en nog veel meer

GTA Online-spelers kunnen het jaar meteen goed beginnen met een gratis Hands On Car Wash en driedubbele beloningen voor legale praktijken waarmee je geld witwast, zoals wasstraten en helikopterrondvluchten.
Bovendien mag jij, je in januari verheugen op speciale bonussen, met als klapstuk drie gloednieuwe Odd Jobs later deze maand.
Dit is de update van deze week:
- Gratis Hands On Car Wash
- Dubbele beloningen voor Operation Paper Trail, Counterfeit Cash Factory-verkopen en de Community Combat Series
- 4x GTA$ en RP voor de HSW Race Series
- Driedubbele GTA$ en RP voor legale witwaspraktijken
- Dubbele beloningen voor het terugkerende Hasta La Vista
- Gun Van-kortingen: 50% korting op de Military Rifle en 30% op de Stun Gun (voor GTA+-leden)
- Kortingen op voertuigen: 30% korting op de Western Reever, Nagasaki Buzzard, JoBuilt Hauler Custom, HVY Chernobog, Dinka Sugoi, Vapid Clique Wagon, Gallivanter Baller ST, Buckingham Maverick, Prison Bus, Grotti Brioso 300 en Grotti LSCM Cheetah Classic
- GTA+-leden: Scoor een gratis Pfister Astrale met bijpassende Pfister Chore Jacket, dubbele beloningen voor Auto Shop Robberies en Client Jobs, en meer
