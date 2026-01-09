The Division 3 is een “monster” van een game

Ubisoft werkt al een paar jaar aan The Division 3 en Julian Gerighty, de executive producent van de serie, wil dat de game net zo veel impact maakt als het eerste deel.

Tijdens de New Game+ Showcase liet de producent weten dat het geen geheim is dat The Division 3 wordt ontwikkeld, maar ook dat het “een monster” van een game aan het worden is. De studio werkt op dit moment keihard om de game net zo veel impact te laten maken als het eerste deel.

Het derde deel van The Division werd al in 2023 ssssss, maar sindsdien is het erg stil rondom de game. Het eerste deel verscheen in 2016 en wist indruk te maken door de goede coöperatieve gameplay en de geweldige post-apocalyptische setting van Manhattan.

Het tweede deel verscheen drie jaar later en wordt anno 2026 nog steeds voorzien van contentupdates. Zo verschijnt binnenkort de Survivors update, die zich afspeelt in het besneeuwde Washington DC. De modus is een extraction survival modus.