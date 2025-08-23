The Division 2 krijgt volgend jaar extraction based modus genaamd Survivors

Ubisoft heeft tijdens Gamescom laten weten aan de survival extractionmodus Survivors voor The Division 2 te werken.

In een bericht op de officiële website geeft de uitgever te kennen dat de extraction modus voor The Division 2 eind volgend jaar moet verschijnen. Op het moment van schrijven zijn er daardoor nog weinig details bekend, maar Ubisoft wil graag zo transparant mogelijk zijn tegenover de community en hen ook bij dit project betrekken. Het enige wat ze hebben laten zien is concept art waarin we Washington bedekt zien met een flinke pak sneeuw.

Naast de onthulling van de modus heeft Ubisoft ook een roadmap van de uit 2019 stammende MMORPG vrijgegeven. Ondanks dat blijft men de game ondersteunen, zoals in september met een gloednieuw in-game seizoen. In The Pact zal de focus liggen op vijandelijke facties en wordt Retaliation geïntroduceerd, een activiteit die draait om control points.

Later dit jaar moet er nog een nieuw seizoen komen, genaamd Mutiny. Daarin worden nieuwe modifiers aan de game toegevoegd en zal het voor spelers mogelijk worden om een metgezel in te schakelen. Begin volgend jaar zullen er ook nog festiviteiten gehouden worden ten ere van het 10 jarige bestaan van de game.