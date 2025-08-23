Hands-on: Deadpool VR – een f*cking vette ervaring!

Deadpool maakt eind dit jaar opnieuw zijn opwachting, maar dit keer in een VR-game! Meta heeft het voor elkaar gekregen om het IP om te mogen zeten tot VR shooter/ hack-and-slasher en de eerste ervaring was meteen f*cking vet!

Altijd de kleine letters lezen!

In Deadpool VR komt de titulaire anti-held terecht in Mojoworld, doordat hij een dubieus contract heeft getekend bij Mojo TV. Dit kanaal, onder leiding van niemand minder dan Mojo (de alien), is op zoek naar een nieuwe show en daar is Deadpool de ideale kandidaat voor.

Hoewel hem ontzettend veel geld in het vooruitzicht wordt gesteld, wordt hij naar verschillende Marvel locaties gestuurd om het op te nemen tegen iconische schurken als Memphisto, Lady DeathStrike en Omega Red. Het is een understatement om te zeggen dat hij slapend rijk kan worden, want het wordt eerder een strijd om te overleven.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

De show stelen!

De “merc with a mouth” zal dus moeten doen waar hij goed in is en dat is uiteraard zo veel mogelijk vijanden vermoorden en dat ook nog met flink wat stijl. In de demo die we speelden leerden we eerst de basics qua besturing kennen. Zo kan Deadpool springen en stukjes glijden (wat allebei toch een vreemde gewaarwording is in VR) en zelfs stukken over muren rennen. Het was vooral in eerste instantie wennen aan welke knoppen je in moet drukken, maar dat kan ook komen omdat we niet heel veel met de Oculus Quest hebben gespeeld.

Ondanks dat Deadpool niet echt doodgaat, is er wel een soort reset wanneer je te veel schade hebt. In het begin van de demo wordt meteen duidelijk wat er gebeurd als je iets te hard wordt toegetakeld en ik kan alleen maar zeggen dat dit niet voor degene met een zwakke maag is..

Ditzelfde zul je vaker gaan zien wanneer je de vele boobytraps niet weet te vermijden en je daardoor soms beelden krijgt te zien die je netvlies niet snel zullen verlaten. Nogmaals wees er zeker van dat je tegen wat gore kan, want het wordt echt smerig (op een manier zoals alleen bij Deadpool past).

Gelukkig voelen de rest van de controls wel heel erg intuïtief. Je handwapens zitten om je heup, de katana’s op je rug en je grijphaak zit daar als het waren tussen in. Vanaf het moment dat je vijanden tegenkomt, kun je pas losgaan en je wildste fantasieën op je vijanden uitvoeren. Je kunt niet alleen je wapens op de traditionele wijze gebruiken, maar ook gewoon je katana in iemand zijn borst gooien of lekker je vuurwapen tegen iemand zijn hoofd om hem vervolgens (in slow motion) weer uit de lucht te pakken en de vijand dan af te maken met een headshot. Er zijn weinig games die zo’n grote glimlach op mijn gezicht toveren waarbij de ledematen letterlijk je om de oren vliegen!

Daarnaast belooft de game ook steeds beter te worden. Zo kun je speciale outfits en wapens ontgrendelen door zo stijlvol vijanden om te brengen en zal het geheel worden voorzien van muziek die je alleen bij Deadpool kunt verwachten. Om nog maar te zwijgen over de cheesy prologen (waarvan ik er gelukkig nog te weinig van gehoord heb), die door niemand minder dan Neil Patrick Harris zal worden ingesproken. Ik moet zeggen dat het op sommige momenten echt lastig is om zijn stem en die van Ryan Reynold te onderscheiden. Ach zo lang de grappen maar leuk zijn en de actie lekker grof, toch? In dat geval wacht je een legen- wait for it because this is going to be fucking awesome-dary avontuur op 18 november!