Bungie CEO Pete Parsons na ruim 20 jaar weg bij het bedrijf

Bungie heeft laten weten dat CEO Pete Parsons na 20 jaar opstapt bij het bedrijf om “ruimte te maken voor een nieuwe generatie leiders”. De CEO is overigens ook al vervangen door Justin Truman.

Parsons werkt al sinds 2003 bij Bungie en hielp onder andere met de ontwikkeling van Halo 2 en Destiny 2. In 2016 werd hij de CEO van het bedrijf en hielp hij in 2022 met de overname door PlayStation. Vele fans zien hem al een tijdje als “het gezicht” van het bedrijf.

We are proud to announce that Justin Truman will be stepping up as Bungie’s new Studio Head as Pete Parsons retires from his position to pass the torch to a new generation of leaders.https://t.co/VSBMccZiXZ — Bungie (@Bungie) August 21, 2025

In een bericht op de officiële website van Bungie geeft Parsons uitleg over zijn vertrek en laat Truman weten hoe hij de rol van CEO op zich gaat nemen.

Parsons meldt het volgende:

“Na meer dan twintig jaar te hebben meegeholpen aan de opbouw van deze fantastische studio, de oprichting van de Bungie Foundation en het laten groeien van inspirerende communities rond ons werk, heb ik besloten de fakkel door te geven”, aldus Parsons. “Deze reis was de eer van mijn leven. Ik ben enorm trots op de werelden die we samen hebben gebouwd en de miljoenen spelers die ze hun thuis noemen – en bovenal ben ik bevoorrecht door de kans om samen te werken met de ongelooflijke geesten van Bungie.”

Truman wil vooral doorgaan met het maken van geweldige games en laat het volgende optekenen:

“Ik zet me ervoor in om elk teamlid hier te ondersteunen en met hen samen te werken, terwijl we ons hart en ziel in deze werelden blijven steken. Werelden waar we van houden en waarvan we hopen dat ze je tijd en passie waard zijn geweest. Want uiteindelijk bestaan ​​en bloeien die werelden alleen met jou erin. We zijn daar nu hard mee bezig – zowel met Marathon als met Destiny. We zijn er nu helemaal klaar voor, maar we zullen je later dit jaar meer laten zien in beide werelden.”

Truman werkt al sinds 2010 bij Bungie en was onder andere engineer voor Halo Reach, maar ook belangrijk voor de community van Destiny 2. De laatste tijd was Bungie niet bepaald positief in het nieuws. Zo werd onlangs Marathon voor onbepaalde tijd uitgesteld en zijn er her en der wat kopmannen bij het bedrijf opgestapt.