Dit is waarom Hollow Knight Silksong zo lang op zich liet wachten

Hollow Knight: Silksong groeide in eerste instantie van een uitbreiding op de eerste game naar een volledige game. In een interview met Jason Schreier laat Team Cherry weten waarom we er alsnog erg lang op moesten wachten.

Het blijkt dat Team Cherry het eigenlijk iets te leuk vond om de game te maken en er bleven maar dingen bij komen. In een gesprek met Jason Schreier van Bloomberg geven Ari Gibson en William Pellen, de grondleggers van Team Cherry, tekst en uitleg over de ontwikkeling van de game, maar ook het vele uitstellen.

Het goede nieuws is dat we niet zo lang op de game aan het wachten zijn, omdat er onenigheden bij de ontwikkelaar zouden zijn. Het kwam juist doordat de game steeds groter en groter werd. Wat begon als een uitbreiding met daarin Hornet in de hoofdrol groeide tot volledige game met een diepgaande questsysteem en een grotere wereld dan het origineel.

Team Cherry is niet een hele grote studio en daardoor duurde het implementeren van nieuwe ideeën veel langer, maar ondanks dat was het proces zou vermakelijk. De creatieve werkflow zorgde er juist voor dat ze nog meer gingen experimenteren en nog meer ideeën gingen toevoegen, waardoor de game alleen maar groter werd.

“We hebben het geluk dat we een ontwikkelmethode hebben die zo prettig is. Ik snap niet precies hoe we daar zo in zijn gerold. Alles komt snel samen. Je ziet snel resultaat. Ideeën worden bijna direct voor je ogen omgezet in iets dat in de game bestaat, en dat geeft veel voldoening. En dat stelt je in staat om af te wijken en vreemde personages te ontmoeten, omdat iemand terloops een vreemd personage als idee heeft genoemd en de ander erom heeft gelachen, en dat is genoeg.”

Door het succes van Hollow Knight (waarvan 15 miljoen exemplaren zijn verkocht) heeft Team Cherry financiële vrijheid gecreëerd en zat er ook geen druk achter de ontwikkeling van Silksong. Hierdoor konden ze het zich veroorloven om de game zo veel mogelijk op te poetsen, zodat het aan hun standaard zou voldoen.

Op een gegeven moment besloot de ontwikkelaar een tijd geen updates meer over de game te geven, aangezien ze bang waren dat het de fans alleen maar zou gaan frustreren. Het resultaat is echter een game die zij graag willen uitbrengen, ondanks dat het jaren langer duurden dan zij verwachten.



Hollow Knight Silksong verschijnt nu op 4 september en is deze week nog speelbaar in de Gamescom in Keulen. De grondleggers kijken uit om de game uit te brengen, maar geven in hetzelfde interview aan “al te weten waar men daarna aan gaat beginnen”. Zou het weer een uitbreiding worden die te groot wordt? Ach laten we eerst maar even de release van Hollow Knight: Silksong afwachten, toch?