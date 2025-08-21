Releasedatum Hollow Knight: Silksong is vroeger dan je denkt

Team Cherry heeft vanmiddag tijdens een speciale Hollow Knight: Silksong livestream de releasedatum van de game onthuld. Het goede nieuws: de game verschijnt al over twee weken!

In een nieuwe trailer werden de omgevingen, bazen en gameplaymechanismen van Hollow Knight: Silksong getoond, maar ook de releasedatum. Vanaf 4 september is de geanticipeerde game van Team Cherry volledig te spelen. Mocht je de game op de Gamescom willen spelen kan dat op de Xbox en Nintendo stand, maar een tip van ondergetekende: bekijk ook even de stand van de ROG Ally X bij Microsoft want daar is de game ook te spelen (bedank ons later maar).

Hollow Knight: Silksong werd in 2019 aangekondigd als DLC voor Hollow Knight, maar werd later toch een volledige game. De game werd meerdere malen voor langere tijd uitgesteld, maar daar komt volgende maand dus een einde aan.

In de game spelen spelers niet meer als de Knight, maar als Hornet, die je kent als je de eerste game gespeeld hebt. Zij kan hoger springen en daarop is de design van de levels ook op aangepast. Kijken jullie uit naar deze game? Laat het ons weten in de reacties!