Undisputed, Persona 5 Royal en meer naar Xbox Game Pass in juni 2026

Microsoft heeft onthuld welke games er in het eerste deel van juni 2026 naar Xbox Game Pass zullen komen en daarbij zijn Undisputed, Baestro en Persona 5 Royal de meest opvallende games.
Een aantal dagen voor de Xbox Games Showcase en Gears of War: E-Day Direct heeft Microsoft de eerste lading games onthuld die naar Xbox Game Pass zullen komen. Het gaat om de volgende games:
- Herdling (Cloud, XBOX Series X|S, and PC) – 4 juni : Game Pass Premium, Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Total Chaos (Cloud, XBOX Series X|S, and PC) – 4 juni : Game Pass Premium, Game Pass Ultimate en PC Game Pass
- Solarpunk (Cloud, XBOX Series X|S, and PC) – 8 juni : Game Pass Ultimate, PC Game Pass (Day One)
- Undisputed (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, and PC) – 8 juni : Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Persona 5 Royal (Cloud, Console, and PC) – 9 juni: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium, PC Game Pass
- Beastro (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, and PC) – 11 juni: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Frog Sqwad (Cloud, XBOX Series X|S, and PC) – 11 juni: Game Pass Ultimate, PC Game Pass
- Starseeker: Astroneer Expeditions (Game Preview) (Cloud, XBOX Series X|S, and PC) – 11 juni: Game Pass Ultimate, PC Game Pass (Day One)
- Junkster (Cloud, XBOX Series X|S, Handheld, and PC) – 16 juni: Game Pass Ultimate, PC Game Pass (Day One)
Games die Xbox Game Pass in juni 2026 verlaten
Ook zullen er deze maand (15 juni) een aantal games de service verlaten, namelijk:
- Jurassic World Evolution 2 (Cloud, Console en PC)
- Lost in Random: The Eternal Die (Cloud, Console en PC)
- Scott Pilgrim vs. The World (Cloud, Console en PC)
- Warhammer 40K Space Marine: Master Crafted Edition (Cloud, Console en PC)
- Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (Cloud, Console en PC)