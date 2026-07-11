Xbox-divisie op de schop, Switch 1 verdwijnt uit de winkel en meer in weekoverzicht 28

Komkommertijd lijkt ook dit jaar niet te bestaan, want we hebben weer een overvol overzicht!

Nieuws

Nintendo gaat per 29 september 2026 de servers van Mario Kart Tour offline halen. Dat betekent helaas dat de game helemaal niet meer te spelen is, aangezien er geen offline versie van de game zal komen.

Nog meer Nintendo nieuws, want het bedrijf gaat per februari 2027 stoppen met het verkopen van alle Nintendo Switch 1-modellen. Het lijkt verband te hebben met de nieuwe Europese wetten voor apparaten met een batterij. Consumenten moeten namelijk de batterij zelf kunnen vervangen en dat kan dus niet bij de eerste Switch, terwijl er voor de Switch 2 juist een andere model op de Europese markt komen.

Overigens lijkt Nintendo ook al over een volgende Switch 2 model te denken. Men is op zoek naar een “Sr Engineer, Display” die onder andere ervaring moet hebben met VRR. Komt er dan toch een Switch 2 met OLED-scherm en VRR-ondersteuning? Of is dat al voor de volgende generatie Nintendo?

Mocht je overigens al een Switch 2 hebben gekocht dan hebben we nog een leuke tip voor je: er is namelijk een demo van Yoshi and the Mysterious Book te vinden in de eShop.

Fenris Creations heeft Operation Avalon gelanceerd voor Eve Vanguard en die is tot 20 juli gratis te spelen. In Operation Avalon landen spelers op gevaarlijke planetaire slagvelden om vijandelijke bases te plunderen, waardevolle technologie en inlichtingen te verzamelen, rivaliserende spelers en vijandelijke troepen te bestrijden en zich vervolgens terug te trekken voordat de situatie omslaat.

Spyro A Realm Rebound is een van de games van 2027 waar de redactie na uitkijkt en deze week werd er wat meer informatie over de platformer door Toys for Bob onthuld.

We kwamen erachter dat we vorige week vergeten waren te melden dat Omnimusha: Way of the Sword eerder verschijnt. De game stond eigenlijk voor 25 september gepland, maar zal nu op 4 september verschijnen voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.

Troy Baker laat weten dat als Naughty Dog ooit een The Last of Us: Part 3 gaat maken hij er helemaal klaar voor is. Hiermee doelt hij zowel op een rol in de game als Joel Miller, maar als dat niet zo is als gamer om het spel te kunnen spelen.

Logitech gaat met Call of Duty: Modern Warfare 4 een samenwerking aan en daarbij kunnen gamers onder andere speciale in-game items scoren, maar worden er ook community events gehouden en meer.

Ook Apex Legends heeft een samenwerking onthuld, maar de Battle Royale gaat een cross-over event met Cyberpunk houden. Deze is vanaf 14 juli te spelen.

The Kortz Center Heist, de volgende grote update van GTA Online, komt 14 juli uit. In deze gloednieuwe roofoverval heb je het gemunt op de waardevolle kunstwerken van hét museum van Los Santos.

Hoewel Xbox deze week het nieuws domineerde met hun reorganisatie, kwam Sony ook met wat informatie over de PlayStation 6. Volgens het management van Sony Interactive Entertainment gaat die console niet puur de concurrentie met PC aan om spelers terug te winnen.

Goed nieuws voor degene die bang waren dat God of War: Laufey niet op disk zou uitkomen (aangezien Sony ze vanaf 2028 niet meer gaat produceren): de game krijgt een echte fysieke release!

We can confirm God of War Laufey will be available on disc. — Santa Monica Studio – God of War Laufey (@SonySantaMonica) July 10, 2026

Hiermee lijkt Santa Monica overigens indirect te bevestigen dat de game in 2027 gaat verschijnen en dat is niet de eerste keer dat we dat horen.

Voor we in de reorganisatie van Xbox duiken, hebben we nog wat Game Pass nieuws: de games voor het eerste gedeelte van juli zijn namelijk onthuld met Tony Hawk Pro Skater 1 + 2 als voorlopige hoogtepunt van deze maand.

Xbox kent grootste reorganisatie ooit

Xbox moest van Microsoft veranderen, aangezien het al een behoorlijke tijd niet lekker meer liep binnen het bedrijf. Zo krimpte de omzet afgelopen jaar met 500 miljoen dollar, maar werd er door overnames als Activision Blizzard wel veel geld uitgegeven en bleef een grote groei in Xbox Game Pass abonnees vooralsnog uit. Daardoor werd er, na weken van gespeculeer, de grootste reorganisatie ooit aangekondigd.

Deze herstructurering is bij alle studio’s van Xbox Game Studios te voelen en zo is ook Arcane Lyon getroffen en is het nog maar de vraag of ze Marvel’s Blade kunnen voltooien.

In totaal zullen er dit fiscale jaar (eindigt bij Microsoft op 31 juni 2027) zo’n 3200 banen worden geschrapt in de Xbox-divisie. Daarvan zijn 136 banen van id Software en dat is meer dan de helft van het personeelsbestand. Veel personeelsleden waren verbaasd met de “traktatie” van Microsoft, nadat het team de uitbreiding van Doom The Dark Ages had gemaakt en daarvoor veel uren onbetaald had overgewerkt.

Diverse getroffenen waren zelfs van mening dat er van ID Software niets meer was overgebleven dan een studio die ondersteuning gaat bieden voor andere ontwikkelaars en dat de ID tech engine langzaamaan richting de prullenbak zou gaan. Echter lijkt het geheel (vooralsnog) wat genuanceerder te liggen.

Ook was er nog wel wat goed nieuws te melden, want Wolfenstein 3 en de tv-show zijn nog steeds in ontwikkeling, ondanks ontslagen bij ontwikkelaar Machine Games.

Serie/ Films

Dit najaar verschijnt het tweede seizoen van de animatieserie Cyberpunk: Edgerunners 2. De serie volgt een volledig nieuwe groep personages en vertelt een op zichzelf staand verhaal dat de donkerste uithoeken van Night City verkent en diep ingaat op wat het betekent om een ​​edgerunner te zijn.

Trailers

Assassin’s Creed Black Flag Resynched verscheen deze week en om de lancering te vieren, gaf Ubisoft een heruitgave van de Horizon trailer uit 2013 van het origineel vrij.

Nintendo heeft drie Game Boy en drie Game Boy Advance games aan Switch Online toegevoegd. Het gaat om The Sword of Hope, Fortified Zone en Wario Land: Super Mario Land 3 (Game Boy) en Dr. Mario & Puzzle League (Game Boy Advance). Voor de Game Boy games heb je alleen Nintendo Switch Online nodig en voor de Advance is ook het Uitbreidingspakket vereist.

Bandai Namco heeft een nieuwe trailer van Dragon Ball Xenoverse 3 vrijgegeven waarin we de eerste gameplay van de game te zien krijgen. Zo maken we kennis met “connection”, een mechaniek waarmee je banden kunt smeden met de legendarische helden uit het universum.

The Caribou Trail is sinds deze week verkrijgbaar voor de PlayStation 5 en daarvoor heeft ontwikkelaar Unreliable Narrators een launch trailer vrijgegeven.