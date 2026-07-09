Assassin’s Creed Black Flag Resynced is nu verkrijgbaar

Ter ere van de lancering heeft Ubisoft een opnieuw gesynchroniseerde versie uitgebracht van de beroemde E3 2013-trailer voor Assassin’s Creed IV Black Flag.

Deze nieuwe versie is tot stand gekomen in samenwerking met dezelfde kunstenaars die betrokken waren bij de productie van de originele Horizon-trailer. De trailer is gebaseerd op Assassin’s Creed Black Flag Resynced en toont de schoonheid van het Caribisch gebied, aangedreven door de nieuwste versie van de Anvil-engine.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, het volgende deel in de Assassin’s Creed-reeks, is nu wereldwijd verkrijgbaar. De game is verkrijgbaar op PlayStation 5, Xbox Series X|S en voor Windows-pc via de Ubisoft Store, Steam (de game is tevens geverifieerd voor Steam Deck) en de Epic Games Store.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced, ontwikkeld door Ubisoft Singapore, is een getrouwe remake van Assassin’s Creed IV Black Flag, dat oorspronkelijk in 2013 werd uitgebracht. De game is volledig opnieuw opgebouwd en draait op de nieuwste Anvil-engine. De game biedt verbeterde graphics en verrijkte gameplay, waaronder gevechten waarin het pareren van aanvallen centraal staat, verbeterde stealth- en parkour-elementen, uitgebreidere zeeslagmechanismen en nieuwe verhaallijnen.

De game speelt zich af tijdens de Gouden Eeuw van de Piraterij en nodigt spelers uit om als Edward Kenway door het Caribisch gebied te varen. Hij is een rebelse piratenkapitein die verstrikt raakt in het eeuwenoude conflict tussen de Assassijnen en de Tempeliers. Terwijl Edward op zoek is naar roem en rijkdom, kruist hij het pad van legendarische figuren zoals Blackbeard, Anne Bonny en Calico Jack, terwijl het lot van alles wat de piraten hebben opgebouwd op het spel staat.

De tijdloze originele composities van Brian Tyler, waaronder het iconische Black Flag Main Theme, worden aangevuld met 22 nieuw gecomponeerde nummers van Stephen Lukach, exclusief geschreven voor Resynced. Het album Assassin’s Creed Black Flag Resynced (Original Game Soundtrack) verschijnt op 10 juli.

De standaardeditie van Assassin’s Creed Black Flag Resynced is verkrijgbaar voor €59,99 op alle platforms.

• Deluxe Edition – Deze uitsluitend digitale editie is verkrijgbaar voor €69,99, op alle platforms**, en bevat het basisspel plus het Master Assassin Character Pack en het Master Assassin Naval Pack.

• Collector’s Edition – Bevat alles uit de Deluxe Edition, plus exclusieve fysieke verzamelitems: een beeldje van Edward, een metalen broche van Edward om te dragen, een exclusieve SteelBook®, een stoffen kaart en nog veel meer.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X.