Id Software-ontwikkelaars beweren dat ze ‘gedegradeerd zijn tot ondersteunende studio

Een ontwikkelaar van Id Software die getroffen is door de grootschalige ontslagen bij Xbox deze week, beweert dat de studio achter Doom en Quake “volledig van de kaart is geveegd en gedegradeerd is tot een ondersteunende studio”.

Woensdag werd in Texas een WARN-melding ingediend waaruit bleek dat 96 werknemers in Richardson, Texas, waar Id gevestigd is, zijn ontslagen. Daarnaast zijn er nog eens 40 functies voor thuiswerkers geschrapt, wat neerkomt op een totaal van 136 geschrapte banen.

Volgens een aankondiging van de Communication Workers of America van afgelopen december had Id in totaal 185 werknemers. Als dat cijfer klopt, betekent dit dat het merendeel van de werknemers van de studio is ontslagen tijdens de enorme bezuinigingen bij Xbox deze week.

“Jaren aan kennis verdwenen”

Derek Best, een voormalig VFX-artiest bij Id die aan alle drie de moderne Doom-games heeft gewerkt, publiceerde een uitgebreid bericht op LinkedIn waarin hij zei “geschokt te zijn door de brute aard van de ontslagen”.

“Collectief zijn er tientallen jaren aan kennis uit de studio verdwenen. Het VFX-team is teruggebracht tot één enkele artiest zonder teamleider of producer. De engine-programmeur die verantwoordelijk was voor de enorme verbeteringen in de VFX-pipeline (zoals al het werk aan de particle-editor) is ook ontslagen.”

Here is the full list of impacted employees by title and number at id software pic.twitter.com/EPNvYgaKD1 — The DOOM Dominion (@TheDoomDominion) July 8, 2026





“Alle ontwikkelaars met kennis van Houdini voor procedurele modellering of gecachede animaties zijn ontslagen, waardoor al het werk dat in dat programma voor Doom: The Dark Ages was verricht, voor niets is geweest en niemand het kan voortzetten.”

Goed gedaan, Microsoft. Niets is zo zakelijk succesvol als een team volledig te vernietigen en te degraderen tot een ondersteunende studio, terwijl je ook nog eens enorme technologische prestaties overboord gooit.”

Niks meer over dan een studio die ondersteunt

Id Software is een van de meest historische ontwikkelaars in de game-industrie, bekend om zijn baanbrekende technologie die gebruikt wordt in shooters als Doom en Quake. Best speculeerde echter dat de bezuinigingen ertoe zouden kunnen leiden dat de ontwikkelaar geen eigen games meer ontwikkelt of zijn eigen engine-technologie gebruikt.

“Het is overduidelijk dat het team wordt teruggebracht tot een supportstudio en overstapt op Unreal. Op basis van interne e-mails en de functies is duidelijk te zien dat het getroffen is. Het engine-team is gedecimeerd. Uiterst kortzichtige en hersenloze beslissingen van Asha en de rest.”

In een andere LinkedIn-post bekritiseerde Id VFX-artiest Todd Boyce de timing van de ontslagen, die plaatsvonden de dag voor de release van een grote uitbreiding voor Doom: The Dark Ages, waarvoor ontwikkelaars volgens hem overuren hadden gemaakt om die te voltooien.

“Dit is hoe waanzin en verachtelijke hebzucht van een bedrijf eruitzien. Wat een volstrekte minachting voor mensen die maandenlang onbetaald overwerk hebben verricht om de DLC te maken, en voor een engine die consistent de industriestandaard is geweest op het gebied van prestaties.

Het is ronduit beledigend hoe dit is gedaan, wanneer het is gedaan, en wat het zal betekenen voor het merk id Software en voor degenen die (voorlopig) nog in dienst zijn.”

id Software heeft ook een studio in Frankfurt, Duitsland, die zich richt op de idTech-engine. Het is nog niet duidelijk of deze studio is getroffen door de bezuinigingen van deze week.