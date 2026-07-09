Yoshi and the Mysterious Book demo nu verkrijgbaar

Voor degene die voor hun Nintendo Switch 2 nog een nieuwe game zoeken, is het vanaf vandaag mogelijk om een demo van Yoshi and the Mysterious Book te downloaden.

De demo is nu beschikbaar in de Nintendo eShop en stelt gebruikers in staat het eerste hoofdstuk van de game uit te proberen. Alle voortgang kan worden overgezet naar de volledige game, mocht je die willen kopen.

Yoshi and the Mysterious Book, ontwikkeld door de traditionele moderne Yoshi-studio Goodfeel, werd in mei uitgebracht voor de Nintendo Switch 2 en voegt een puzzelelement toe aan het platformgenre.

In de game valt een pratende encyclopedie genaamd Mr. E plotseling uit de lucht op Yoshi’s eiland. In zijn boek ontdekken de Yoshi’s een grote verscheidenheid aan wezens en hun unieke eigenschappen. Yoshi kan ze opeten, op ze springen of ze op zijn rug dragen om hun verschillende unieke vaardigheden te gebruiken.

De game scoorde een ruime voldoende in onze review en dat vooral doordat deze mysterieuze platformer iets heel nieuws doet met het genre.