PlayStation 6 en Xbox Helix voor 1000 dollar verkopen gaat impact hebben

Analisten verwachten een omzetdaling van bijna 40% over vijf jaar als de PlayStation 6 en Xbox Helix voor 1000 dollar of meer worden verkocht.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van Ampere Analysis, waarin wordt gesuggereerd dat als Sony en Microsoft in 2028 “conventioneel ontworpen, stapsgewijs verbeterde next-gen consoles” op de markt brengen voor een prijs van 1.000 dollar, de verkoop van die consoles aanzienlijk zal dalen ten opzichte van de huidige generatie.

Het scenario voorspelt specifiek dat het gecombineerde aantal verkochte PlayStation 6- en Xbox Helix-consoles na de eerste vijf jaar tot wel 38% lager zou kunnen liggen dan de gecombineerde verkoop van PS5 en Xbox Series X/S in dezelfde periode.

Dit zou ook gevolgen hebben voor de consumentenbestedingen. Ampere schat dat de markt voor consolegames en -diensten voor PlayStation en Xbox in 2031 $3,4 miljard (12%) lager zou liggen dan wanneer de consoles voor 700 dollar worden verkocht.

De prijzen van PlayStation-, Xbox- en Nintendo-hardware zijn de laatste tijd gestegen, als gevolg van een combinatie van het aanhoudende wereldwijde tekort aan componenten en handelsoorlogen.

Gezien deze recente prijsstijgingen, waardoor een PlayStation 5 Pro nu van de lanceringsprijs van $700 naar $900 is gestegen, zeggen sommige analisten dat er een reële kans bestaat dat $1.000 het basisprijsniveau wordt voor de volgende generatie consoles.

Analisten komen met drie manieren om prijs van 1000 dollar te voorkomen

Ampere heeft drie mogelijke strategische modellen voorgesteld voor Sony en Microsoft, mochten ze een lanceringsprijs van 1.000 willen vermijden en de consoles zo goedkoop mogelijk willen verkopen.

Ten eerste zouden ze hun huidige strategie kunnen voortzetten om stapsgewijs verbeterde versies van de vorige hardware uit te brengen, maar “de lancering van de volgende generatie uitstellen tot na eind 2028, waardoor de levenscyclus van de huidige consoles wordt verlengd” in afwachting van een eventuele daling van de componentkosten.

Ten tweede zouden ze kunnen blijven mikken op de door analisten verwachte lanceringsdatum van 2028, maar de prijzen verlagen door gebruik te maken van “grotere hardware subsidies, nieuwe verdienmodellen, agressievere digitale contentstrategieën en geoptimaliseerde verkoopkanalen”.

Ten slotte zouden ze een andere richting kunnen inslaan en “substantieel innoveren op het gebied van hardwarevormfactor en gebruiksscenario’s, met minder nadruk op grafische verbeteringen”. Dit zou hen in staat stellen een next-gen ervaring te bieden die duidelijk verschilt van de huidige generatie, maar de prijzen laag te houden (vergelijkbaar met de strategie die Nintendo met de Wii heeft toegepast).

Xbox heeft al laten doorschemeren dat het voor Project Helix de tweede en derde optie zal volgen, en iets opvallend anders zal aanbieden dan de huidige generatie (een verwachte pc-console hybride), mogelijk met een andere betaalstructuur.

In juni suggereerde Xbox CEO Asha Sharma dat het platformbedrijf manieren onderzocht om Helix betaalbaarder te maken: “Ik denk dat we een punt hebben bereikt waarop het moeilijk voor te stellen is dat een breed publiek duizenden dollars kan uitgeven aan een consolegeneratie, en daarom denk ik dat we later dit jaar radicaal andere bedrijfsmodellen zullen zien ontstaan ​​die we nooit hadden verwacht.”

Als de volgende generatie consoles 1000 euro of meer gaan kosten, maken jullie dan nog de stap? Of denken jullie dan eerder aan andere opties? Laat het ons vooral weten in de reacties!