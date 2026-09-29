God of War: Laufey nu te pre-orderen; nieuwe beelden getoond

PlayStation heeft laten weten dat God of War: Laufey vanaf vandaag te pre-orderen is. Dat deed men middels een trailer die wat nieuwe beeldmateriaal bevat!

De trailer duurt iets langer dan een minuut en is een mix van nieuwe beelden met de beelden die we eerder dit jaar te zien kregen.

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In de game gaan spelers aan de slag als Faye, de overleden vrouw van Kratos, in het hiernamaals voor goden. De game schijnt ook een opening te geven voor een nieuwe God of War met Kratos in de hoofdrol. God of War: Laufey is vanaf 16 februari 2027 speelbaar, exclusief voor de PlayStation 5 en zal ook een fysieke disc gaan krijgen.