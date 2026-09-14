Multiplayer mod Last of Us Part 2 geannuleerd dankzij PlayStation

PlayStation heeft een stokje gestoken voor de release van een multiplayer mod voor de PC-versie van The Last of Us Part 2.

De mod die werd ontwikkeld door mod team Speclizer werd twee maanden geleden nog uitgebreid getoond in een video op YouTube en zou ergens deze maand moeten verschijnen. Helaas gaat dat niet gebeuren, aangezien Speclizer een brief van PlayStation heeft gekregen waarin hen werd verzocht de mod niet uit te brengen.

“Hallo allemaal, zoals jullie weten, zou de TOU 2 Multiplayer-mod, waaraan sinds januari wordt gewerkt, deze maand uitkomen,” schreef Speclizer. “Helaas heb ik onlangs een brief ontvangen namens Sony Interactive Entertainment met het verzoek om de mod niet uit te brengen.

Het is ontzettend jammer dat dit nooit het daglicht heeft gezien, maar ik hoop dat jullie me blijven volgen bij mijn volgende project, dit keer iets van mezelf. Bedankt voor alle geweldige steun het afgelopen jaar. Ik hoop jullie snel iets groters en beters te kunnen laten zien!”

Naughty Dog annuleerde zelf al The Last of Us Online

The Last of Us Part 2 zou oorspronkelijk met een officiële multiplayer-modus worden uitgebracht. Neil Druckmann, president van Naughty Dog en regisseur van The Last of Us Part 2, kondigde echter in september 2019 aan dat de game geen multiplayer-component zou bevatten, zoals oorspronkelijk gepland, omdat de studio “alle middelen wilde inzetten om er de grootste game ooit van te maken”.

Naughty Dog beloofde een nieuwe Last of Us-multiplayergame uit te brengen na de voltooiing van het vervolg, maar ook die pogingen leidden niet tot een release.

In juni 2022 werd de eerste concept art van The Last of Us Online vrijgegeven, waarbij Druckmann zei dat de game een eigen verhaal had, een geheel nieuwe cast van personages en net zo groots was als de singleplayer-titels van de studio.

Naughty Dog legde de beslissing om de live service-game in 2023 te annuleren uit door te zeggen dat de studio al haar middelen zou hebben moeten inzetten voor content na de release, wat zou betekenen dat ze de singleplayer-ervaringen waar ze zo bekend om staan, zouden moeten opgeven.