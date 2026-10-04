Platinum lijkt nieuwe Bayonetta games te willen maken

Atsushi Inaba, de chef van PlatinumGames, heeft laten doorschemeren dat de studio van plan is om door te gaan met het maken van games in de Bayonetta-serie, zij het zonder veel van de oorspronkelijke makers.

De studio in Osaka, Japan, heeft sinds het vertrek van enkele belangrijke ontwikkelaars, waaronder bedenker en medeoprichter Hideki Kamiya (die een nieuwe studio oprichtte voor Okami 2) geen game meer uitgebracht in de Bayonetta-serie. De laatste game in de serie was de spin-off Origins uit 2023.

De rechten van Bayonetta zijn niet langer in handen van Platinum, maar verdeeld tussen Sega en Nintendo, in een overeenkomst waarbij de vervolgdelen exclusief voor de Wii U en Nintendo Switch werden uitgebracht.

In een van zijn eerste interviews met Famitsu sinds de grote herstructurering werd Inaba gevraagd naar de toekomst van de Bayonetta-serie – en hij gaf sterk aan dat die er zeker is. “Ik kan daar nu nog geen antwoord op geven”, zei hij over toekomstige Bayonetta-games. “We willen het personage Bayonetta graag verder ontwikkelen en haar wereld uitbreiden. Kijk uit naar de vorm die dat in de toekomst zal aannemen.”

Inaba sprak samen met Hyung-tae Kim van Shift Up in een interview ter promotie van hun aankomende Bayonetta-samenwerking voor Stellar Blade op de Nintendo Switch 2. Platinum heeft nog geen game voor het platform uitgebracht, maar Inaba zei dat hij gelooft dat “het een console is met enorm veel potentie.”

Mocht er ooit een nieuwe Bayonetta gaan komen, ligt het in ieder geval niet aan PlatinumGames. Echter zal het nog wel even duren voor we daadwerkelijk een eventuele aankondiging van een nieuwe Bayonetta gaan krijgen. Overigens krijgen we de heks wel binnenkort te zien in de Switch 2-versie van Stellar Blade waarin een exclusieve samenwerking zit.