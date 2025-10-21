Team Ninja heeft de launch trailer van Ninja Gaiden 4 vrijgegeven en die zit boordevol actie.

Hoewel de recensies nog behoorlijk gemixt zijn en er veel kritiek is op repetitieve gameplay en terugkerende vijanden en zelfs eindbazen, ziet de launch trailer er wel actievol uit. Helaas hebben wij (nog) geen recensie-exemplaar gekregen, want Ninja Gaiden 2 Black smaakte toch echt naar meer!

Ninja Gaiden 4 is vanaf vandaag verkrijgbaar voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Game Pass. De game is ook speelbaar via Xbox Game Pass mocht je er toch aan willen wagen.