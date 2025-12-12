Volgende demo Nioh 3 komt volgende maand

Nioh 3 krijgt in januari een nieuwe demo. Dat werd tijdens de Game Awards met een nieuwe trailer onthuld.

Wat spelers precies kunnen verwachten in de demo zal ontwikkelaar Team Ninja op een later tijdstip onthullen. Wel weten we dat de demo alleen te spelen is of met tot twee extra spelers en dat alle progressie die je boekt, kan worden meegenomen naar de volledige game.

Nioh 3 is een actie-RPG, maar in dit deel kunnen spelers als Samoerai of als Ninja het gevecht aan gaan. In eerdere delen was het alleen mogelijk om als Samoerai te vechten, maar nu kun je dus combineren tussen de twee vechtstijlen.

De game verschijnt op 6 februari 2026 voor de PC (Steam) en PlayStation 5.