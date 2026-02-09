Nioh 3 ongekend succesvol op Steam

Nioh 3 werd afgelopen vrijdag uitgebracht en wist meteen erg goed te scoren op Steam. De lancering was namelijk zo goed dat het records van vorige games wist te verbreken.

Nioh 3 maakte een vliegende start en brak direct na de lancering het Steam-record voor het aantal gelijktijdige spelers in de serie, met 42.822. Iedereen die de positieve reacties op de game en de grote verwachtingen van fans van de serie en Soulslike-spelers heeft gevolgd, weet dat dit nog maar het begin was.

Vrijdagavond en meerdere keren op zaterdag bleef de game nieuwe records vestigen en bereikte het om de paar uur een nieuw hoogtepunt qua gelijktijdige spelers. Dat gebeurde opnieuw op zondag, toen het aantal gelijktijdige spelers zich stabiliseerde op de huidige 88.045 (via SteamDB).

Dit aantal is bovendien meer dan het dubbele van de vorige recordhouder in de serie (Nioh 2) die in 2021 een piek bereikte van 41.325 gelijktijdige spelers. Ook Steam-spelers lijken erg tevreden met de game, met meer dan 1.560 recensies en een algemene beoordeling van ‘Zeer positief’.