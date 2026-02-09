Sony bevestigt State of Play voor aanstaande donderdag

Sony heeft laten weten dat ze op donderdag 12 februari een nieuwe State of Play zullen houden.

Er werd al enige tijd gespeculeerd over een nieuwe State of Play en februari is een maand waarin Sony vaker een dergelijke show online knalt en vandaag heeft Sony het dus officieel bevestigd.

A new State of Play airs February 12. Tune in for 60+ minutes of news, gameplay updates, and announcements from game studios across the globe: https://t.co/wz6dklBvoa pic.twitter.com/VRStSNZ6RM — PlayStation (@PlayStation) February 9, 2026

De show zal dus een uur duren en op donderdag 12 februari om 23:00 (Benelux tijd) zal plaatsvinden. Tijdens de show kunnen we mieuws, gameplay-updates en aankondigingen van gamestudio’s over de hele wereld verwachten.

In een bericht op het PlayStation Blog meldt het bedrijf dat er “tijdens de State of Play van februari opvallende games van externe ontwikkelaars en indie-games voor de PlayStation 5 worden uitgelicht, evenals het laatste nieuws van de teams van PlayStation Studios.

We gokken dat games als Saros en Marathon in ieder geval de revue zullen passeren en wellicht dat men daar ook gaat onthullen wanneer we meer van Marvel’s Wolverine kunnen verwachten. Tijdens de vorige State of Play liet Sony weten in de lente meer van de game te willen laten zien.

Ook verwachten we dat aankomende games als Resident Evil: Requiem en Pragmata de revue zullen passeren, maar dat weten we donderdagavond laat pas echt. Wat hopen jullie te zien? Zou het al tijd zijn voor de OLED-versie van de PlayStation Portal?