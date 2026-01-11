Game van 2026: Saros

Sony’s eerste exclusieve game van dit jaar is niets anders dan Saros van Returnal-ontwikkelaar Housemarque.

Een kleurrijke, maar duistere shooter!

De ontwikkelaar wist critici en consument te verrassen met de roguelite Returnal en lijkt daar met Saros nog een flinke schep overheen te willen doen. In de game volgen we het avontuur van de handhaver Arjun Devraj, die de planeet Carcosa verkent en daarbij zijn team uit het oog verliest.

Op die planeet wacht hem een ontzettend duister avontuur, waarbij hij het tegen hordes monsters op moet zien te nemen. Waar Returnal door vele gamers werd gezien als onvergeeflijk moeilijk zal Saros wel een stukje toegankelijker moeten worden. Zo is er een mechaniek waarbij je een tweede kans krijgt en je dus niet overnieuw hoeft te beginnen, maar verder gaat waar je het in eerste instantie niet leek te gaan overleven. Ondanks dat dit de game toegankelijker maakt, wil dat niet perse zeggen dat het ook makkelijker is!

De gevechten beloven in ieder geval een waar spektakel te worden, want naast de intense combat, spatten de kleuren van je scherm. De sci-fi game lijkt wat dat betreft echt gebruik te gaan maken van de ray-tracing opties die de PlayStation 5 te bieden heeft. In de onderstaande video zien we dan ook flink wat gameplay van de third-person roguelite shooter!

Zoals in de bovenstaande video te zien is, zal Saros een intense en zelfs stressvolle shooter worden waarin je niet alleen vol de aanval op zoekt, maar ook goed moeten kijken naar de patronen van de vele vijanden. We zijn daarnaast ook benieuwd hoe het verhaal van de game zich gaat ontpoppen, aangezien dit bij Returnal ook een van de goede punten van de game was. Op 30 april zullen we weten hoe dit precies zit, want dan verschijnt de game exclusief voor de PlayStation 5.