Larian Studios gaat niet over Switch 2 port van Baldur’s Gate 3

Larian Studios zou maar al te graag een Switch 2 versie van Baldur’s Gate 3 maken, maar ligt het lot daarvan in handen van uitgever Wizards of the Coast.

De Game of the Year winnaar van 2023 verscheen al voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X, maar fans zouden graag de game portable willen spelen met de joy-cons van de Nintendo Switch 2.

In een AMA op Reddit heeft Larian Studios CEO Swen Vincke antwoord gegeven op de vraag of er ooit een Switch 2-versie van Baldur’s Gate 3 zal komen.

De vraag is natuurlijk of het überhaupt mogelijk is of de grote RPG na de console van Nintendo kan komen en daarnaast ligt het lot van een dergelijke port dus in handen van Wizard of the Coast. Daar doet de Belgische studio geen zaken meer mee nu men met Divinity bezig is.

“We hadden Baldur’s Gate 3 graag naar de Nintendo Switch 2 gebracht, maar het was niet aan ons om die beslissing te nemen,” aldus de CEO van Larian.

Deze reactie zegt natuurlijk nog steeds niet dat Wizard of the Coast niet van plan is om met een dergelijke port te komen. Echter heeft betrouwbare insider NatetheHate vernomen dat dit niet het geval is en dat ook de relatie tussen Larian Studios en Wizard of the Coast niet bepaald goed zou zijn.

In dezelfde AMA gaat de CEO verder op stoppen met het gebruik van generatieve AI voor concept art bij Divinity. De studio kreeg nogal kritiek over zich heen toen fans erachter kwamen dat ze er gebruik van maakten.