Shift Up personeel krijgt opnieuw een nieuwjaar bonus

Stellar Blade-ontwikkelaar Shift Up Entertainment is wel erg blij met het personeel. De medewerkers krijgen dit jaar weer een lekkere bonus om het jaar goed van start te kunnnen.

Vorig jaar kregen de medewerkers nog een PlayStation 5 Pro en een bonus van ruim 3300 euro, maar ook dit jaar kunnen ze weer een bonus verwachten. Dit keer bestaat deze uit een cash bonus van bijna 3000 euro, Apple AirPods Max en een Apple Watch.

Het lijkt er dus op dat de PC-versie van Stellar Blade een succes is geworden en op dit moment werkt de studio onder andere aan een sequel op de game, net als een cross-platform game genaamd Project Spirits. We zijn benieuwd of we van één van deze games dit jaar wat gaan horen!

Overigens heeft de studio ook nog steeds in overweging om met Switch 2 en Xbox Series-ports te komen van Stellar Blade.