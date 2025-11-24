Stellar Blade 2 wordt een multiplatform game

Shift Up gaat Stellar Blade 2 niet alleen uitbrengen op de PC en PlayStation 5.

Op de officiële website van de ontwikkelaar laat de Koreaanse ontwikkelaar weten dat men op zoek is naar extra collega’s die kunnen helpen met de ontwikkeling van de sequel. Deze komt volgens de pagina naar verschillende platforms als de PC en consoles.

Vorig jaar verscheen Stellar Blade in eerste instantie als exclusive voor de PlayStation 5 en wist vele gamers en critici te verrassen.

Dit jaar kwam de game ook naar de PC en Shift Up zou de game ook graag naar de Nintendo Switch 2 willen brengen. Echter gooide Nintendo roet in het eten, doordat men nog heel selectief lijkt met het uitdelen van dev-kits van de Nintendo Switch 2.

In Stellar Blade volgens spelers het avontuur van de androïde Eve, die aarde terug probeert te veroveren van de duistere Naytiba. De game draait om flitsende acties en enorme vijanden. Het is eigenlijk gewoon een must-have voor iedereen die van hack-and-slash games houden.