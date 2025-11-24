Review: Hyrule Warriors – Age of Imprisonment

Nintendo heeft dit najaar een lekkere line-up aan games met Pokémon Legends: Z-A, Metroid Prime 4: Beyond , Kirby Air Riders en Hyrule Warriors: Age of Imprisonment. Laatstgenoemde hebben we in de afgelopen weken al onder de knoppen gehad en in deze review lees je wat wij ervan vinden!

Voor het verhaal

Hoewel Hyrule Warriors geen echte Zelda-game is, maar gezien kan worden als een spin-off van de reeks, behoort het verhaal wel degelijk in de “canon” van de reeks. In de game volg je het avontuur van Prinses Zelda ten tijden van The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom. Nadat Zelda en Link een aanvaring hebben met het duivelse monster dat zich diep onder het kasteel van Hyrule schuilhoudt en zij tijdens hun vluchtpoging wordt weggetrokken, komt ze terecht in het Hyrule onder leiding van Koning Rauru (de grondlegger van Hyrule en een van de laatst overlevende Zonai) en zijn vrouw Sonia.

Veel tijd om het Hyrule van duizenden jaren terug te verkennen heeft ze niet, want al snel wordt duidelijk dat ze in een duistere periode van het land instapt. Het is de oorlog die in Tears of The Kingdom wordt omschreven en waar de kwaadaardige Ganondorf alles op alles zet om de macht in Hyrule over te nemen. Het verhaal zou alleen al een reden kunnen zijn om de game te spelen, want het is echt een interessant en meeslepend verhaal en misschien wel de grootste reden waarom je deze game blijft spelen.

Lekker knopjes rammen!

Hyrule Warriors zelf blijft daarentegen gewoon een Dynasty Warriors maar dan in de wereld van The Legend of Zelda. Mocht je niet weten wat voor soort game dat is, leggen we even kort uit wat Dynasty Warriors is. Het is een hack-and-slash game waarin je met een (klein) groepje teamgenoten het opneemt tegen hordes vijanden. Al spelenderwijs leer je nieuwe vaardigheden en aanvallen, maar de basis blijft hetzelfde: zoveel mogelijk combo’s maken (lees knopjes rammen) om alle vijanden af te kunnen maken en je avontuur te kunnen vervolgen.

Het is op zich best een repetitieve gameplayloop, maar ik moet zeggen dat de game steeds nieuwe personages introduceert, waardoor het toch een behoorlijke tijd steeds verfrissend aanvoelt om nieuwe aanvallen onder de knie te krijgen, maar soms ook weer terug te keren naar personages en de oude vertrouwde moves op vijanden te kunnen gebruiken.

Bovendien blijft de game erg trouw aan de lore en gameplayelementen uit de recente Zelda-games en kun je bij de perfecte ontwijkingsduik een counteraanval inzetten! Daarnaast zijn er nog tal van items die in Tears of the Kingdom zitten aanwezig, waardoor je eigenlijk een groot scala en wapens en aanvallen hebt om mee te kunnen variëren.

Die variatie wordt nog groter doordat de game ook de vele verschillende vijanden uit de eerder genoemde games van de partij heeft. Je zult het dus opnemen tegen verschillende Moblins, Lizalfos, Keeses en nog meer bekende vijanden!

Voor zo lang het leuk blijft!

Ondanks dat zitten er wel een paar kleine dingen in die ondergetekende niet helemaal kon waarderen. Zo speel je tijdens de verschillende missies verschillende soorten loot (grondstoffen) vrij, die uiteraard ook weer trouw zijn aan de echte games.

Daarmee kun je jouw kampen mee versterken, die je gedurende het avontuur zult opzetten om even bij te kunnen komen. Echter kun je ze ook gebruiken om bepaalde groepen te helpen bij hun strijd tegen het kwaad. Door dit te doen, kun je weer nieuwe aanvallen vrijspelen of extra hartjes voor een van jouw teamgenoten.

Daarnaast speel je door het voltooien van missies ook items vrij, waarmee je de wapens van alle teamgenoten mee kunt versterken. Het voelde echter allemaal een beetje overbodig aan en je bent constant door menu’s aan het gaan om te kijken welke wapens je kunt versterken en er dan soms weer achter te komen dat je niet genoeg rupees hebt of dat je voor sommige mensen weer niet de juiste grondstoffen hebt om deze te kunnen helpen. Het is niet echt iets wat gedaan moet worden, al raadt de game je wel bij elke missie aan voor welk minimale niveau het bedoeld is.

Wat dat betreft haalt het gewoon de flow uit de game, want de missies zijn vaak niet heel erg lang (maximaal een minuut of 20) en dan moet je alweer terug naar een kaart van Hyrule om je volgende missie aan te klikken om je avontuur te kunnen vervolgen. Ook zitten er allerlei zijmissies bij, maar die voelen voornamelijk als levels waarin je toch nog even kunt grinden om je personages en hun wapens sterker te kunnen maken.

Ondanks dat alles was het toch wel heel vel om Hyrule op deze manier te kunnen ervaren en in een tijdperiode waarin het land niet nagenoeg helemaal aan gruzelementen ligt. Het is voor het verhaal alleen al aan te raden om de game te spelen, maar dan moet je wel van de combat houden of in ieder geval genoegen meenemen dat dit niet zo veel om het lijf heeft als je normaal in een Zelda-game bent gewend.

Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: AAA Games Studio

Releasedatum: 6 november 2025

Platformen: Nintendo Switch 2

Gespeeld op: Nintendo Switch 2