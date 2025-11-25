Spirituele Star Fox opvolger Wild Blue heeft een subtitel gekregen

Het Japanse Chuhai Labs kondigde eerder dit jaar Wild Blue aan, een game die geïnspireerd is op Star Fox. De game heeft vandaag een subtitel gekregen.

In de game waar spelers in een vliegtuig on-rails het opnemen tegen hordes vijanden in verschillende gebieden gaat voortaan door het leven als Wild Blue Skies. Helaas heeft de game nog steeds geen releasedatum gekregen, maar wel weten we dat deze vooralsnog alleen naar de PC komt.

Om de vernieuwde naam te vieren, heeft Chuhai Labs een nieuwe video van de game vrijgegeven.