Nintendo Switch 2 met Mario Kart World voor €449 te scoren

Je kunt de Nintendo Switch 2-bundel met Mario Kart World nu voor “slechts” €449 in huis halen.

Amazon doet natuurlijk ook mee aan de Black Friday deals en hoewel wij helaas niet genoeg redacteurs hebben om alle deals bij te houden, willen we deze kans je niet ontnemen. In de webshop van Amazon kun je de bundel voor €459 kopen, maar als je de code BLACK10 bij het afrekenen gebruikt, krijg je nog eens 10 euro korting.

Mario Kart World verscheen op 2 juni, gelijktijdig met de Nintendo Switch 2. Daarvan zijn onlangs al ruim 10 miljoen exemplaren van over de toonbank en bijna net zoveel exemplaren van Mario Kart World. Uiteraard komt dat door de bundel, waardoor de game vier tientjes goedkoper werd. Mario Kart World scoorde destijds een 9 in onze review.