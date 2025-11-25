Prince of Persia Sands of Time remake gameplay presentatie gelekt

Er is een gameplay presentatie van Prince of Persia Sands of Time Remake gelekt.

De presentatie, die overigens wel dateert van begin vorig jaar, toont wat motion capture beelden van de game, maar ook een introductie van de personages en andere informatie over de remake van Sands of Time.

Hoewel de eerste beelden al snel van YouTube werden gehaald, werd deze door een Redditor weer “gespiegeld” geüpload en is te zien via deze website. De beelden zijn niet best qua kwaliteit en de gameplay bestaat uit een alfaversie van de game, maar bevatten wel interessante informatie.

Zo vermeldt de presentatie dat spelers door “een wereld kunnen parcouren dat vanaf de grond af aan opnieuw gebouwd is, inclusief twee nieuwe locaties”.