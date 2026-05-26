Assassin’s Creed Black Flag Resynced zet vol in op vernieuwde naval gameplay

Ubisoft heeft een uitgebreide deep dive gedeeld van Assassin’s Creed Black Flag Resynced, waarin de vernieuwde naval gameplay centraal staat. In de video en blogpost legt lead naval designer Guilhem Marin uit hoe de iconische zeeslagen en verkenning uit het origineel zijn uitgebreid met moderne features, verbeterde systemen en nieuwe activiteiten op zee.



Een modernere open wereld zonder laadschermen

Dankzij de overstap naar moderne hardware verdwijnen laadschermen tussen zeegebieden en grote steden volledig. Hierdoor moet de overgang tussen varen, exploratie en stedelijke gameplay veel vloeiender aanvoelen.

Om spelers makkelijker door het Caribisch gebied te laten navigeren, introduceert Ubisoft twee nieuwe systemen. Met Pathfinder wordt automatisch een route uitgestippeld richting een gemarkeerde bestemming, terwijl Follow Sea functioneert als een soort autopilot waarmee de Jackdaw zelfstandig naar de gekozen locatie vaart.

Ook de bekende sea shanties keren terug. Alle 35 nummers uit de originele game zijn aanwezig, aangevuld met tien nieuwe liederen die gekoppeld zijn aan quests en activiteiten. Spelers kunnen bovendien zelf kiezen welke shanty ze willen horen via een nieuw muziekmenu.

Dynamisch weer speelt grotere rol

Het weersysteem heeft een flinke upgrade gekregen dankzij Ubisoft’s Atmos-technologie. Stormen, zware golven en veranderende windomstandigheden moeten de zee realistischer én gevaarlijker maken.

Slecht weer heeft nu ook directe gameplay-impact. Zo kunnen blikseminslagen schade veroorzaken en verschijnen er nieuwe soorten waterhozen die schepen bedreigen tijdens gevechten op zee.

Volgens Marin wilde het team vooral de kracht van de natuur benadrukken:

“We really cranked up the gameplay of the elements to convey that, despite all of its firepower and tools, the Jackdaw has to respect the fury of the sea or face oblivion.”

Meer vrijheid tijdens exploratie

Naast hoofdmissies biedt Black Flag Resynced opnieuw allerlei activiteiten op zee. Bekende onderdelen zoals harpoenen en duiken keren terug, maar krijgen extra mogelijkheden.

Spelers kunnen nu vrijwel overal onder water duiken zonder direct gebruik te maken van de Diving Bell. Daarmee kunnen verborgen schatten worden ontdekt of kunnen schepen stealthy benaderd worden via het water.

Ook forten zijn uitgebreid. Elke regio bevat een groot fort dat spelers kunnen veroveren via naval combat gevolgd door gevechten op land. Daarbij maakt de game gebruik van een nieuw moraalsysteem in plaats van vaste objectives, waardoor gevechten dynamischer moeten verlopen.

Kenway’s Fleet volledig geïntegreerd

Het Kenway’s Fleet-systeem keert terug, maar is deze keer volledig geïntegreerd in de game. In het origineel werkte dit systeem nog via een companion app.

Veroverde schepen kunnen worden toegevoegd aan je vloot en ingezet worden voor handelsmissies, gevechten en het verzamelen van resources. Verschillende missies vereisen specifieke scheepstypes, waardoor spelers strategisch moeten nadenken over de samenstelling van hun vloot.

Nieuwe wapens en uitgebreid scheepsgevecht

Ook de Jackdaw zelf krijgt flink wat upgrades. Vrijwel alle wapens beschikken nu over alternatieve vuurmodi, wat spelers meer tactische opties geeft tijdens gevechten.

Zo introduceert Ubisoft onder andere:

Heated Shot voor de broadside cannons

Nieuwe shrapnel barrels om vijandelijke zeilen te vernietigen

Een verbeterde Ram Dash-aanval

Extra mortar-aanvallen via Deadman’s Cohort

Daarnaast keert het Wanted System terug. Hoe meer chaos je veroorzaakt op zee, hoe groter de kans dat krachtige Pirate Hunters achter je aan komen.

Legendary Ships keren terug

De beruchte Legendary Ships maken opnieuw hun opwachting als endgame-uitdagingen. Ubisoft heeft bevestigd dat deze gevechten volledig opnieuw zijn ontworpen en moeilijker worden dan in het origineel.

Spelers die deze schepen weten te verslaan, verdienen exclusieve cosmetische upgrades voor de Jackdaw, waaronder unieke zeilen, stuurwielen en figureheads.

Marin waarschuwt spelers alvast:

“Do not face them unprepared, for they require complete mastery of all the Jackdaw’s tools.”

Assassin’s Creed Black Flag Resynced komt uit op 9 juli 2026. Houd ons in de gaten voor meer nieuws rondom de game!