IO Interactive toont eerste missie 007 First Light

Helaas is de reden dat IO Interactive de eerste missie van 007 First Ligth toont niet zo leuk, maar desondanks kunnen we wel alvast de eerste 13 minuten van de game aanschouwen.

Blijkbaar hebben een aantal gamers extreem veel mazzel met de fysieke versie van de game, want ze kregen hem al dagen voor de release in huis. Dat was voor de ontwikkelaar genoeg redenen om de video met daarin de openingsmissie vrij te geven.

Dan krijg je namelijk een gratis upgrade



007 First Light is verkrijgbaar vanaf 27 mei voor de PC, PlayStation 5 en Xbox Series S/ X. Later dit jaar moet de game ook naar de Nintendo Switch 2 komen.