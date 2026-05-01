007 First Light, Forza Horizon 6 en meer in game releases mei 2026

De maand mei is vandaag begonnen en we hebben weer een gloednieuwe lijst met games die we deze maand kunnen spelen. Deze maand komt er veel goeds met onder andere 007 First Light, Yoshi and the Mysterious Book en Forza Horizon 6. Uiteraard hebben we ze allemaal voorzien van een trailer, zodat je weet wat je te wachten staat!
Burgle Supply Company (PC) – 1 mei
Prime Monster (PC) – 4 mei
MotorSlice (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 5 mei
Amberspire (PC) – 6 mei
Mixtape (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 7 mei
Wardrum (PC) – 7 mei
Call of the Elder Gods (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 12 mei
Nitro Gen Omega (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 12 mei
Feline Forensics and the Meowseum Mystery (PC) – 13 mei
Hotel Architect (PC) – 14 mei
Outbound (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 14 mei
The Caribou Trail (PS5, PC) – 14 mei
Whirlight – No Time To Trip (PC) – 14 mei
Gold Gold Adventure Gold (PC) – 15 mei
Corsairs – Battle of the Caribbean (PC) – 18 mei
Forza Horizon 6 (Xbox Series X|S, PC) – 19 mei
Deep Rock Galactic: Rogue Core (PC early access) – 20 mei
Thick As Thieves (PC) – 20 mei
Gallipoli (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 21 mei
Luna Abyss (PS5, Xbox Series X|S, PC) – 21 mei
Starbites (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, Switch, PC) – 21 mei
Yoshi and the Mysterious Book (Switch 2) – 21 mei
Zero Parades: For Dead Spies (PC) – 21 mei
Bubsy 4D (PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Switch 2, Switch, PC) – 22 mei
Don’t Fall – 22 mei
Lego Batman: Legacy of the Dark Knight (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 22 mei
Birushana: Winds of Fate (Switch) – 26 mei
LumenTale: Memories of Trey (Switch, PC) – 26 mei
Stonemachia (PC) – 26 mei
007 First Light (PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PC) – 27 mei
Echo Generation 2 (Xbox Series X|S, PC) – 27 mei
Akatori (PC) – 28 mei
Crashout Crew (Xbox Series X|S, PC) – 28 mei
Nickelodeon Extreme Tennis: Next (PS5, Xbox Series X|S, Switch, PC) – 28 mei
Shift At Midnight (PC) – 28 mei