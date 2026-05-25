Epic Games verrast met onthulling van Unreal Engine 6

Epic Games heeft tijdens Rocket League Championship Series 2026: Paris Major vriend en vijand verrast met de onthulling van de Unreal Engine 6.
Het was niet helemaal willekeur dat hun nieuwste engine werd getoond tijdens een kampioenschap Rocket League. De multiplayergame is namelijk de eerste die wordt omgezet naar de nieuwste engine. De huidige versie draait namelijk nog op Unreal Engine 3 (dat in de periode PlayStation 3/ Xbox 360 werd geïntroduceerd. In de onderstaande trailer is goed te zien op welke vlakken de game er beter uit zal komen te zien.
Het lijkt erop dat we nog wel even moeten wachten voor we de eerste games zullen zien die op de Unreal Engine 6 draaien. CEO Tim Sweeney heeft laten weten dat preview-versies ervan pas in 2027 of 2028 voor externe ontwikkelaars beschikbaar wordt.