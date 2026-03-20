Fortnite krijgt enorme Star Wars-update voor creators

Fortnite-creators kunnen voortaan aan de slag met een van de grootste samenwerkingen tot nu toe. Epic Games heeft namelijk officieel de Star Wars-tools gelanceerd voor zowel Unreal Editor for Fortnite (UEFN) als Fortnite Creative. Daarmee krijgen ontwikkelaars toegang tot een uitgebreide set assets, gameplay-systemen en templates om hun eigen Star Wars-ervaringen te bouwen.



Bouw je eigen Star Wars-avontuur

Met de nieuwe tools kunnen makers complete eilanden creëren geïnspireerd op iconische locaties zoals Hoth, Tatooine en Nevarro. Er zijn meerdere starter templates beschikbaar die het ontwikkelproces versnellen, variërend van grootschalige gevechten tot verhalende roleplay-ervaringen.

Ook visueel is er veel mogelijk. Dankzij nieuwe effecten kunnen spelers bijvoorbeeld ruimtegevechten, hyperspace-sprongen en andere spectaculaire momenten nabootsen. Daarnaast zijn er omgevingen en props beschikbaar gebaseerd op bekende plekken zoals de Death Star en de Cantina.

Bekende personages, voertuigen en wapens

De update brengt een flinke lading herkenbare content met zich mee. Creators kunnen personages zoals Luke Skywalker, Darth Vader en The Mandalorian toevoegen aan hun eilanden. Ook voertuigen zoals X-wings, TIE Fighters en zelfs tanks zijn beschikbaar.

Op het gebied van wapens is er ruime keuze, waaronder lightsabers, blasters en turrets. Daarbovenop kunnen ontwikkelaars gebruikmaken van bekende muziek uit de films om hun creaties extra sfeer te geven.

Meer vrijheid met gameplay

Een van de opvallendste toevoegingen is de uitgebreide aanpasbaarheid van gameplay-elementen. Zo kunnen lightsabers volledig gepersonaliseerd worden en zijn Force-krachten losgekoppeld van wapens, waardoor spelers meer vrijheid krijgen in hun speelstijl.

Daarnaast introduceert Epic een zogenoemde “Hero”-functie, waarmee spelers tijdelijk kunnen transformeren in bekende helden of schurken, elk met unieke vaardigheden. Ook de jetpack van The Mandalorian is uitgebreid en biedt meer bewegingsvrijheid tijdens gevechten.

Publicatie en toekomstplannen

Vanaf 1 mei kunnen creators hun Star Wars-eilanden publiceren via de Creator Portal. Deze maps krijgen extra zichtbaarheid binnen Fortnite, inclusief een speciale Star Wars-sectie.

Wel zijn er enkele voorwaarden: creators moeten deelnemen aan het Fortnite Developer Program en een deel van hun inkomsten delen met Disney. Ook moeten alle creaties voldoen aan de officiële Star Wars-richtlijnen.

Epic geeft aan dat er in de komende periode nog meer functies worden toegevoegd, waaronder first-person ondersteuning en uitgebreidere inventory-systemen.

Een nieuwe stap voor Fortnite

Met deze samenwerking zet Fortnite opnieuw een grote stap als platform voor user-generated content. De combinatie van krachtige tools en een iconische franchise biedt creators meer mogelijkheden dan ooit om unieke ervaringen te bouwen binnen de game.