Ubisoft toont nieuwe Micropolygons-technologie: filmkwaliteit in real-time

Ubisoft heeft een nieuwe technologische stap onthuld binnen zijn Anvil-engine: Micropolygons. Deze technologie maakt het mogelijk om extreem gedetailleerde omgevingen in real-time te renderen, met een niveau van detail dat voorheen vooral te zien was in films en vooraf gerenderde scènes.



De techniek werd voor het eerst ingezet in Assassin’s Creed Shadows, waar het hielp om het feodale Japan tot leven te brengen met ongekende visuele precisie. Dankzij Micropolygons kan de engine miljoenen kleine geometrische details tegelijkertijd verwerken, zonder dat ontwikkelaars handmatig verschillende detailniveaus (LOD’s) hoeven in te stellen.

Om de mogelijkheden te demonstreren, liet Ubisoft een scène zien gebaseerd op de Zorah-demo van NVIDIA. Deze showcase benadrukt hoeveel geometrische complexiteit het systeem aankan, en hoe vloeiend deze details in real-time worden weergegeven.

Met deze innovatie zet Ubisoft een duidelijke stap richting nog realistischere en dynamischere gamewerelden. Als deze technologie breder wordt toegepast, kunnen toekomstige titels profiteren van rijkere omgevingen zonder in te leveren op prestaties.