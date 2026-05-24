Titanfall opvolger op komst, nieuwe Kingdom Come komt eraan en meer in weekoverzicht 21

Het weekend is wellicht te zonnig om binnen te zitten, maar gelukkig kunnen we inmiddels overal even alle nieuwtjes van de week doornemen!

Nieuws

De week begon meteen met interessant nieuws: >Splitgate-ontwikkelaar 1047 Games is namelijk bezig met een nieuwe shooter dat wellicht de spirituele opvolger van Titanfall kan worden.

Meer goed nieuws kwam er van Sony dat aankondigde op 2 juni met een gloednieuwe State of Play zal komen. Daarin wordt in ieder geval Marvel’s Wolverine getoond. De show duurt ruim een uur, maar zou volgens geruchten richting de 90 minuten gaan.

Voor PC-gebruikers heeft Sony minder goed nieuws: er zullen namelijk geen grote singleplayer PlayStation games meer naar het platform komen. Hiermee wil Sony mogelijk aangeven dat die games exclusief op hun console te verkrijgen zijn.

Ook voor PlayStation Plus-abonnees was er deze week minder goed nieuws: de prijzen van de service gaan omhoog. Voor één maand PlayStation Plus Essential betaal je voortaan €9,99 (was €8,99) en voor drie maanden €29,99 (was €24,99).

We gaan weer terug naar het leuke nieuws, want Kingdom Come-ontwikkelaar Warhorse Studios werkt inderdaad aan een Lord of the Rings RPG, maar ook aan een nieuwe Kingdom Come. Laatstgenoemde zou volgend jaar al kunnen verschijnen.

Volgende week verschijnt 007 First Light van IO Interactive en als je de beste console-ervaring wil hebben, zal je toch voor de PlayStation 5 Pro moeten gaan. Deze maakt namelijk gebruik van de extra rekenkracht van de console en features als de verbeterde PSSR. Als je de game dan helemaal in stijl wil spelen, hoort daar ook de speciale horloge van Omega bij.

Een aantal voormalig medewerkers van BioWare, >Inflexion Games en >Timbre Games hebben een nieuwe studio opgericht. Deze heet Studio Reset en gaat zich focussen op wat kleinschaligere games.

Mocht je in het weekend van 21 en 22 juni na Heroes Dutch Comic Con gaan dan hebben we wellicht leuk nieuws: stemacteur Troy Baker komt namelijk naar het event. Naast een Q&A, foto en handtekeningmomenten gaat Baker ook een privé concert houden voor maximaal 25 bezoekers. Je kent Troy Baker wellicht als de stem van Joel Miller van The Last of Us of Booker DeWitt in BioShock: Infinite of één van de vele andere games waar hij een rol in heeft vertolkt.

Deze week stond ook in het teken van games die geen updates meer krijgen. Zo weten we dat Sucker Punch al is gestopt met updates voor Ghost of Yotei Legends en voor Destiny 2 zal er nog één laatste update op 9 juni komen. Dit betekent overigens ook (voorlopig) een eind van de franchise, want Bungie werkt niet aan Destiny 3.

Arc Raiders kreeg daarentegen wel een update deze week en daar gaat Embark Studios ook voorlopig mee door. Deze week werd er onder andere een nieuwe handelaar toegevoegd, een nieuw wapen en werd de duurzaamheid van wapens verbeterd.

F1 25 krijgt op 3 juni een uitbreiding in de vorm van de 2026 Season Pack. In plaats van een nieuw deel kun je de game van vorig jaar (tegen betaling) updaten om de nieuwe bolides te rijden, maar ook het nieuwe Madring Circuit.

Serie/ Films

Goed nieuws voor de Sonic-fans want de vierde film is klaar met filmen en middels een bericht op X wordt ook de komst van Metal Sonic bevestigd.

And that’s a wrap on #SonicMovie4 !!! On behalf of this amazing cast/crew, we have filmed the BEST Sonic Movie yet and can’t wait to share 💙🩷 pic.twitter.com/L07xTZoO7N — Jeff Fowler (@fowltown) May 15, 2026

Trailers

SEGA heeft de eerste teaser voor de nieuwste Crazy Taxi vrijgegeven. Zal de game aanwezig zijn tijdens de State of Play van 2 juni?

Nintendo komt op 28 mei met Pictonico naar iOS en Android apparaten. Het is een free-to-play game, waarin je foto’s worden omgetoverd tot mini game. Check de trailer om een beter beeld erbij te krijgen.

Bandai Namco heeft de 3D puzzelgame Namco Legendary aangekondigd, waarin diverse games van de uitgever bij elkaar samen komen. In de onderstaande video geeft men meer tekst en uitleg.

Geruchten

Het is al jaren stil rondom de Ghost Recon franchise en hoewel er ook al enige tijd gespeculeerd wordt, is er nog geen nieuw deel aangekondigd. Deze week werd er geroddeld over de mogelijke locatie van de nog aan te kondigen game en dat zou Azië zijn.

Sony heeft nog geen gelukkig huwelijk met live-servicegames en ook met Fairgame$ lijkt het niet het geval. De game van Assassin’s Creed-ontwikkelaar Jade Raymond zou een andere naam hebben gekregen, namelijk Break In, dat nu al gekscherend Br€ak In wordt genoemd.