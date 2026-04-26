Haven Studios heeft moeite om Fairgames een “funfactor” te geven

Haven Studios heeft onlangs een pre-alpha playtest voor Fairgames gehouden, maar daar zou maar weinig lol aan zijn te beleven.

Dat claimt Tom Henderson in een bericht op Insider Gaming. De journalist meldt dat de game nog verre van klaar is en dat het ook niet bepaald een funfactor heeft.

In de pre-alpha test konden deelnemers aan de slag met de Cargo Heist modus. Dat is in wezen een extraction modus waarbij je een map betreedt, buit verzamelt, kluizen openbreekt en vervolgens weer ontsnapt. Het enige unieke eraan is denk ik dat er ook respawns zijn, wat de spanning van een extractie-shooter enigszins vermindert en er voor moet zorgen dat spelers minder bang zijn hun loot kwijt te raken.

Insider Gaming heeft gameplaybeelden opgestuurd gekregen, onder de voorwaarde dat ze niet openbaar worden gemaakt. Daarin werden vier teams van drie spelers getoond die een gigantisch landhuis plunderen met behulp van een op klassen gebaseerd systeem. De game vertoont zou een qua grafische stijl en besturing hebben die gelijkenissen met The Division en Call of Duty heeft. De game komt met elementen als grijphaken en muurlopen, maar de overdreven kleurrijke look van de onthullingstrailer lijkt aanzienlijk te zijn afgezwakt en heeft een meer ingetogen kleurenpalet gekregen.

Screenshots van de Discord-server van de gametest lieten een enorme hoeveelheid negatieve feedback van spelers zien. Spelers bekritiseerden essentiële elementen zoals de besturing, NPC’s, het klassensysteem en meer.

Anderen die de game speelden, vertelden Insider Gaming dat ze na een paar potjes waren gestopt, of dat teamgenoten midden in een wedstrijd vertrokken en niet meer verder speelden omdat de game onafgemaakt of saai aanvoelde.