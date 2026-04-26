Prijs Steam controller gelekt dankzij vroege review

Een YouTuber heeft per ongeluk de prijs van de nieuwe Steam controller gelekt door zijn review te vroeg te publiceren. Hoewel zijn video is verwijderd, is de schade al gemaakt.

Het YouTube-kanaal van Techy Talk plaatste de review van de nieuwe Steam controller online, maar dat was echter wel voor het verstrijken van de embargo. De video gaat dieper in op de functies van de controller en ook de prijs ervan.

Hoewel de video al verwijderd is, zijn er andere mensen die deze weer net zo hard online hebben gegooid, maar dan op een andere website. De prijs van de controller zou $99,99 moeten worden en dat zal ongetwijfeld €99,99 gaan worden.

Valve kondigde in november de nieuwe controller aan, maar ook de vernieuwde versie van de Steam Machine, die beiden ergens dit jaar moeten verschijnen. Valve zou het echter lastig vinden om de Steam Machine van een prijs te voorzien, door de stijgende prijzen van RAM-geheugen.

Het plan was altijd om alle drie de nieuwe apparaten tegelijkertijd of rond dezelfde tijd uit te brengen. Vanwege tekorten aan componenten en stijgende kosten heeft Valve echter de aankondiging van zowel de prijzen als de releasedatums uitgesteld. De Steam Machine, en daarmee ook de VR-headset en -controller, zouden oorspronkelijk in maart 2026 verschijnen. Die periode is inmiddels verstreken zonder dat er iets is uitgebracht.