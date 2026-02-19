Steam Deck-aanbod onder druk door productie- en voorraadproblemen

Valve heeft bevestigd dat de beschikbaarheid van de Steam Deck in sommige regio’s tijdelijk kan wisselen. Met name het OLED-model kan af en toe uitverkocht raken, als gevolg van tekorten aan geheugen- en opslagcomponenten.



Daarnaast heeft Valve laten weten dat de productie van de Steam Deck LCD met 256 GB opslag is stopgezet. Zodra de resterende voorraad van dit model is verkocht, zal het apparaat niet langer beschikbaar zijn via de officiële kanalen.

Voor consumenten betekent dit dat het aanbod van Steam Deck-modellen langzaam verschuift. Wie specifiek op zoek is naar de LCD-variant met 256 GB doet er goed aan niet te lang te wachten, terwijl geïnteresseerden in de OLED-versie rekening moeten houden met mogelijke leveronderbrekingen, afhankelijk van de regio.

Valve heeft op dit moment geen details gedeeld over wanneer de voorraadsituatie volledig wordt gestabiliseerd of of er in de toekomst nieuwe configuraties worden toegevoegd.