Review: Death Stranding 2: On the Beach (PC port) – Indrukwekkende port met minimale concessies

Met Death Stranding 2: On the Beach bewees Kojima Productions al eerder dat het technisch en visueel tot de top van de industrie behoort. De PlayStation 5-versie draaide soepel en zag er indrukwekkend uit, zelfs zonder de noodzaak van krachtigere hardware zoals een PS5 Pro. Nu de game ook zijn weg naar PC heeft gevonden, is de grote vraag: weet deze port datzelfde niveau vast te houden?



Een port die vertrouwen waarmaakt

PC-ports hebben de laatste jaren een wisselende reputatie opgebouwd, maar fans van de eerste Death Stranding weten dat Kojima Productions eerder al een sterke PC-versie wist af te leveren. Gelukkig zet Death Stranding 2 deze trend voort.

Zelfs op een mid-range systeem draait de game opvallend goed. Vanaf het eerste moment valt op hoe stabiel de performance is. De framerate blijft consequent boven de 60 fps, zonder merkbare dips of haperingen. In een tijd waarin veel PC-releases kampen met optimalisatieproblemen, voelt deze port als een verademing.

Visueel spektakel met kleine concessies

Grafisch gezien is Death Stranding 2 opnieuw een parel. De game weet een unieke balans te vinden tussen realisme en een herkenbare artstyle. Vooral tijdens cutscenes is het verschil tussen film en gameplay soms nauwelijks te onderscheiden, wat zorgt voor een bijzonder cinematografische ervaring.

Op een mid-range PC betekent dit wel dat je niet alles op de hoogste instellingen kunt spelen. Op ‘high’ settings blijft de game er nog steeds prachtig uitzien, maar het is duidelijk dat je hier en daar wat detail mist. Denk aan minder verfijnde texturen of subtiele visuele effecten die minder opvallen.

Daarnaast kan het aanpassen van grafische instellingen soms leiden tot lichte pop-in, wat de immersie heel af en toe doorbreekt. Het is daarom aan te raden om de door de game voorgestelde instellingen te gebruiken voor de meest stabiele ervaring. Voor spelers met een high-end PC ligt hier nog extra potentie: daar komt de game visueel écht volledig tot zijn recht.

Performance als grootste kracht

Waar de game misschien kleine visuele concessies vraagt op minder krachtige systemen, maakt hij dat ruimschoots goed met zijn prestaties. De optimalisatie is zonder twijfel een van de sterkste punten van deze PC-port.

Zelfs tijdens drukke momenten, met veel effecten en beweging in beeld, blijft de game soepel draaien. Geen stotters, geen plotselinge framedrops, maar gewoon een consistente en stabiele ervaring van begin tot eind. Dit onderstreept de technische kwaliteit waar Kojima Productions om bekendstaat.

DualSense-ondersteuning tilt de ervaring

Een ander belangrijk aspect is de ondersteuning van de DualSense-controller. Aangezien de game oorspronkelijk voor de PS5 is ontwikkeld, is het goed om te zien dat deze features ook op PC behouden blijven.

De haptische feedback en adaptieve triggers voegen echt iets toe aan de gameplay en zorgen voor extra immersie. Voor spelers die liever met een controller spelen, voelt deze PC-versie daardoor nauwelijks anders aan dan de consoleversie, en dat is een groot compliment.

Conclusie

De PC-port van Death Stranding 2: On the Beach is precies wat je hoopt te krijgen: een technisch sterke, goed geoptimaliseerde versie die de kernervaring volledig intact laat. Hoewel je voor de allerbeste visuele kwaliteit een high-end PC nodig hebt, levert ook een mid-range systeem een uitstekende ervaring zonder grote compromissen.

Het resultaat is een port die niet alleen stabiel en mooi is, maar ook laat zien hoe het wel moet. Voor PC-spelers die hebben uitgekeken naar deze release, is dit zonder twijfel een aanrader.