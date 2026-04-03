Capcom brengt klassieke Resident Evil-games opnieuw uit op Steam

Capcom heeft de eerste drie Resident Evil-games opnieuw uitgebracht op Steam. Het gaat om de originele titels die eerder al op pc beschikbaar waren via GOG, maar nu ook hun weg hebben gevonden naar Valve’s platform.



De heruitgaven bevatten de eerste drie delen uit de iconische survival horror-reeks: Resident Evil (1996), Resident Evil 2 (1998) en Resident Evil 3: Nemesis (1999). Deze versies zijn voorzien van diverse verbeteringen ten opzichte van de oorspronkelijke releases, waardoor ze beter speelbaar zijn op moderne systemen.

Met deze releases krijgen zowel nieuwe spelers als fans van het eerste uur opnieuw de kans om de roots van de Resident Evil-franchise te ervaren, dit keer via een van de grootste pc-platformen van dit moment.