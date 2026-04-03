Jason Blundell opent alweer een nieuwe studio

Dark Outlaw Games is iets meer dan een week geleden gesloten of de voormalig Call of Duty zombies ontwikkelaar Jason Blundell heeft alweer zijn volgende studio geopend.

Tijdens een stream met collega JCbackfire liet Blundell weten dat hij de studio MagicFractal tot leven heeft geroepen. Verdere details over wat voor soort games men gaat maken, zijn nog niet gedeeld en dat is natuurlijk niet heel vreemd gezien de studio nog pas net opgestart is.

Het is overigens wel al de derde studio die Jason Blundell start nadat hij in 2020 Treyarch verliet. Echter is hij standvastig en ervan overtuigd dat de derde keer scheepsrecht is en anders wel de vierde keer.

Deze week gaf de grondlegger van Dark Outlaw Games aan wat voor soort game hij van plan was te maken. Zo zou het geen live-servicegame zijn en zouden fans “heel enthousiast” moeten worden.

Denken jullie dat het Blundell nu wel gaat lukken om een game uit te brengen? Of schatten jullie zijn kansen niet zo hoog in?