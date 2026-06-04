Horizon Steel Frontiers verschijnt in de eerste helft van 2027

De MMO Horizon Steel Frontiers van NCSoft zal in de eerste helft van 2027 voor de PC en mobiele apparaten verschijnen.

Dit heeft de ontwikkelaar vandaag bevestigd. De aankomende MMORPG, die zich afspeelt in het Horizon-universum, wordt ontwikkeld door NCSoft voor pc en mobiel. Het is niet te verwarren met Horizon Hunters Gathering, een tactische coöpgame die uitkomt voor PS5 en pc. Na de aankondiging leek de release van de game aanstaande, maar het lijkt erop dat spelers nog een jaar moeten wachten.

WccfTech ontdekte dat NCSoft tijdens hun presentatie voor investeerders heeft bekendgemaakt dat Horizon Steel Frontiers nu in de eerste helft van 2027 zal verschijnen. Er werd geen reden gegeven, maar uit hun presentatie over de hun schema voor de games die zij in ontwikkeling hebben, blijkt dat games zoals Lineage Classics, Limit Zero Breakers, Cinder City, Time Takers en meer gepland staan ​​voor 2026. Horizon Steel Frontiers, Bonfire, Defect, Astrae Oratio en meer staan ​​daarentegen gepland voor 2027 en later.

Zoals hierboven vermeld, is Horizon Steel Frontiers een MMORPG waarin spelers hun geliefde universum betreden via Deadlands, een land vol machinejagers. De game combineert de kenmerkende gameplay van de franchise met een nieuwe MMO-twist, inclusief aanpasbare gevechten en meer vrijheid voor de speler. Spelers kunnen het met hun groepen opnemen tegen enorme machines en deelnemen aan grootschalige raids.